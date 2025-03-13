Мати оніміла від подиву, отримавши ДНК-тест своїх доньок-близнючок (фото)

Молода родина отримала несподіваний результат генетичного тесту, який перевернув їхнє уявлення про власних дітей.

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Тамара Вандерент із Сіднея (Австралія) була впевнена, що її доньки-близнючки Ава та Міа, народжені в січні 2024 року, є різнояйцевими. Свого часу лікарі визначили її вагітність як дихоріальну діамніотичну (DCDA), тобто кожен плід мав власну плаценту та амніотичний мішок. Правду жінка дізналась тільки зараз.

"Медики пояснили, що існує невелика ймовірність того, що двійнята з DCDA можуть бути ідентичними, але це досить рідкісне явище, і все залежить від того, коли яйцеклітина розділилася", — розповіла 30-річна жінка в інтерв'ю виданню Newsweek.

Однояйцеві близнючки

Спостерігаючи за розвитком доньок, подружжя помічало певні відмінності між ними. Часті запитання довколишніх про те, чи є близнюки ідентичними, спонукали батьків провести генетичний тест. Результати аналізу стали для них справжнім шоком — дівчатка виявилися однояйцевими близнюками з ідентичним генетичним матеріалом.

Спостерігаючи за розвитком доньок, подружжя помічало певні відмінності між ними Фото: TikTok

"Ми з чоловіком були переконані, що вони різнояйцеві, оскільки бачимо відмінності в зовнішності. Можливо, це тому, що ми спостерігаємо за ними щодня", — каже Тамара.

Позиція людей

Матір опублікувала відео з реакцією на результати ДНК-тесту в TikTok. Воно швидко стало вірусним, зібравши понад 1,1 мільйона переглядів і понад 74 тисячі вподобайок.

Коментатори розділилися у своїх думках: одні впевнені, що дівчатка "дуже схожі", інші ж, навпаки, вважають, що вони насправді різні.

"Я знаю однояйцевих близнюків, які виглядають ідентично, це дивно, але так буває", — поділився історією один з учасників обговорення.

Інший додав: "Я єдиний, хто вважає, що вони виглядають дуже по-різному?".

Як раніше повідомляв Фокус, у Великій Британії 19-річний студент вирішив зробити тест ДНК "заради розваги". Результати аналізу шокували юнака — структура його генетичного матеріалу не збігалася з ДНК тих, кого він все життя вважав своїми біологічними батьками.

В іншій публікації британка придбала домашній набір для ДНК-аналізу вартістю 63 фунти стерлінгів, що призвело до катастрофічних наслідків для її родини. Після несподіваного розкриття сімейної таємниці жінка застерегла користувачів соціальних мереж бути обережними з подібними тестами та "не порпатись у минулому", щоб уникнути руйнування власного життя та життя близьких людей.