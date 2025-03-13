Мать онемела от удивления, получив ДНК-тест своих дочерей-близняшек (фото)

Молодая семья получила неожиданный результат генетического теста, который перевернул их представление о собственных детях.

Related video

Тамара Вандерент из Сиднея (Австралия) была уверена, что ее дочери-близняшки Ава и Миа, рожденные в январе 2024 года, являются разнояйцевыми. В свое время врачи определили ее беременность как дихориальную диамниотическую (DCDA), то есть каждый плод имел собственную плаценту и амниотический мешок. Правду женщина узнала только сейчас.

"Медики объяснили, что существует небольшая вероятность того, что двойняшки с DCDA могут быть идентичными, но это довольно редкое явление, и все зависит от того, когда яйцеклетка разделилась", — рассказала 30-летняя женщина в интервью изданию Newsweek.

Однояйцевые близнецы

Наблюдая за развитием дочерей, супруги замечали определенные различия между ними. Частые вопросы окружающих о том, являются ли близнецы идентичными, побудили родителей провести генетический тест. Результаты анализа стали для них настоящим шоком — девочки оказались однояйцевыми близнецами с идентичным генетическим материалом.

Наблюдая за развитием дочерей, супруги замечали определенные различия между ними Фото: TikTok

"Мы с мужем были убеждены, что они разнояйцевые, поскольку видим различия во внешности. Возможно, это потому, что мы наблюдаем за ними каждый день", — говорит Тамара.

Позиция людей

Мать опубликовала видео с реакцией на результаты ДНК-теста в TikTok. Оно быстро стало вирусным, собрав более 1,1 миллиона просмотров и более 74 тысяч лайков.

Комментаторы разделились в своих мнениях: одни уверены, что девочки "очень похожи", другие же, наоборот, считают, что они на самом деле разные.

"Я знаю однояйцевых близнецов, которые выглядят идентично, это странно, но так бывает", — поделился историей один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Я единственный, кто считает, что они выглядят по-разному?".

Как ранее сообщал Фокус, в Великобритании 19-летний студент решил сделать тест ДНК "ради развлечения". Результаты анализа шокировали юношу — структура его генетического материала не совпадала с ДНК тех, кого он всю жизнь считал своими биологическими родителями.

В другой публикации британка приобрела домашний набор для ДНК-анализа стоимостью 63 фунта стерлингов, что привело к катастрофическим последствиям для ее семьи. После неожиданного раскрытия семейной тайны женщина предостерегла пользователей социальных сетей быть осторожными с подобными тестами и "не копаться в прошлом", чтобы избежать разрушения собственной жизни и жизни близких людей.