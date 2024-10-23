Читают мысли друг друга: сестры-близняшки установили два мировых рекорда (фото)

Наеми и Елена Штумп из Швейцарии попали в Книгу рекордов Гиннеса. Сестры признаются, что для этого им понадобилось много практики и самоотдачи.

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14-летние сестры-близняшки из Швейцарии, Наеми и Елена Штумп, имеют уникальный талант к синхронному катанию на роликовых коньках. Недавно девушки установили два мировых рекорда на вертикальной рампе размером 3,9 метра, в частности выполнили наибольшее количество синхронных трюков на роликах за 30 секунд (11) и одну минуту (21). Об этом пишет официальный сайт Книги рекордов Гиннеса.

Секрет успеха

Когда сестер спросили о секрете их чрезвычайных достижений, они объяснили, что научились читать мысли друг друга: "Нужно понимать, что делает другой человек, даже не общаясь с ним. Тот, кто лучше владеет трюком, приспосабливается к другому".

Рекордсменки говорят, что освоение сложных трюков требует огромного количества практики и самоотдачи.

"Мы много тренируемся, чтобы выполнять трюки с одинаковой скоростью и на одинаковой высоте", — добавляют они.

Рекордсменки говорят, что освоение сложных трюков требует огромного количества практики и самоотдачи Фото: Naemi & Alena Stump | Instagram

Когда-то сестры Штумп думали, что установление мирового рекорда является недостижимой мечтой, в частности путь к успеху для Елены был особенно сложным, поскольку в возрасте двух лет у нее диагностировали опухоль мозга, которая вызвала постоянные головные боли и проблемы с памятью.

"Она постоянно забывала порядок выполнения трюков", — объясняет Наеми.

Чтобы преодолеть эту проблему, близняшки неделями тренировались вместе, это позволило лучше запоминать последовательность движений.

Уникальный талант

Наеми и Елена не только рекордсменки на роликовых коньках. Они увлекаются и другими видами спорта, в частности фристайлом, скейтбордингом и свободным катанием на коньках и роликах. Кроме того, в пятилетнем возрасте спортсменки присоединились к местному хоккейному клубу и продолжили соревноваться как на национальных, так и на международных турнирах.

"Решитесь сделать то, что вы считаете невозможным. Никогда не сдавайтесь и всегда старайтесь совершенствоваться", — обращаются сестры ко всем молодым людям, которые ищут себя.

Наеми и Елена Штумп почти все время тренируются Фото: Naemi & Alena Stump | Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что Пратьякша Виджая из Индии получил работу своей мечты, хотя ему было всего 5 лет. Мальчика признали самым молодым в мире инструктором по йоге мужского пола.

Кроме того, 16-летний великан Эрик Килберн-младший из Гудрича, городка с населением около 2 000 жителей в американском штате Мичиган, получил два титула в Книге рекордов Гиннеса. Ни один подросток в мире не имеет больших рук и ног, чем он — 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно.