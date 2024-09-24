16-летний великан с гигантскими руками и ногами побил два мировых рекорда (фото)

Приобретение одежды и обуви с самого детства было проблемой для матери парня — она даже обращалась за помощью к чужим людям.

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16-летний великан Эрик Килберн-младший из Гудрича, городка с населением около 2 000 жителей в американском штате Мичиган, получил два титула в Книге рекордов Гиннеса. Ни один подросток в мире не имеет более длинных рук и ног, чем он — 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно. Об этом пишет издание The Guardian.

Эрик всегда выделяется из толпы. В 14 лет рост школьника пересек отметку в 2,08 метра, а это означало, что уже тогда он легко становился в один ряд с гигантами американской баскетбольной лиги НБА.

Парень дает один ценный совет для ровесников-подростков, которые недовольны своими физическими характеристиками: "Не позволяйте людям тянуть вас вниз. Те, кто это делает, обычно очень несчастны".

Подросток мечтает играть в Национальной футбольной лиге (НФЛ) Фото: USA Today

С другой стороны, для матери американца чрезвычайный рост сына стал настоящим вызовом. Приобретение одежды и обуви с самого детства было проблемой для их семейного бюджета: только ортопедическая обувь, изготовленная на заказ, стоила более 1 500 долларов за пару.

Хотя Эрик не имеет проблем со здоровьем, но хождение в тесных ботинках привело к шести операциям на ногах по удалению вросших ногтей.

Когда Ребекка Килберн публично попросила людей о помощи, известные поставщики спортивного снаряжения, такие как Puma и Under Armour, откликнулись и предложили отправить свою обувь на заказ.

Эрик всегда выделяется из толпы Фото: Erickilburnjr | Instagram

В будущем подросток хотел бы присоединиться к "Сети большой обуви" — неприбыльной организации, основанной его матерью, чтобы помогать людям с высоким ростом в подборе одежды и обуви.

"Я хочу помогать другим так же, как помогли мне", — заключает рекордсмен.

Напомним, ранее Фокус писал, что 27-летняя Румейса Гелги из Турции, которая официально признана самой высокой женщиной в мире, празднует свое 10-летие в статусе рекордсменки. Недавно она получила титул обладательницы и самых длинных ушей — 9,58 см.

А вот Джесси Киркпатрик из Канзаса, которая позиционирует себя как небинарная особа, уже сделала три большие татуировки на лице, семь модификаций тела на мочках ушей, языке, губах и ноздрях, а также 27 пирсингов и рога на лбу. Теперь же она поставила себе цель получить самые большие в мире ноздри.