Нога 40 см: американка ищет по всему миру обувь, которая подойдет ее 14-летнему сыну (видео)

По словам Ребекки Килберн, при рождении мальчика акушер сообщил отцу, что у новорожденного самые большие ноги, которые он когда-либо видел. Врач точно предсказал, что детская обувь не подойдет для их сына, но родители не предполагали, что у них возникнут проблемы с поиском обуви для сына.

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Ребекка Килберн из Мичигана отчаянно ищет по всему миру кого-то, кто сделает для ее сына обувь 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см) по доступной цене. Об этом сообщает USA Today.

У 14-летнего подростка Эрика Килберна возникают проблемы со здоровьем из-за того, что он не может найти ботинки подходящего размера. Этот школьник имеет рост 6 футов 10 дюймов (208 см) и был вынужден перенести шесть болезненных операций на ногах по исправлению вросших ногтей. В результате этого он был вынужден постоянно удалять ногти на больших пальцах ног.

Издание отмечает, что этой осенью играя за футбольную команду юниорского университета Эрик вывихнул лодыжку. Этого не произошло бы, если бы он носил бутсы вместо кроссовок. Уже пять лет мальчик не имеет спортивной обуви или теплых ботинок для зимы в Мичигане.

"Я мог бы иметь все, если бы была обувь, которая подходит мне", — жалуется подросток.

По словам матери, при рождении мальчика акушер обратился к его отцу, Эрику-старшему, и сообщил, что у новорожденного самые большие ноги, которые он когда-либо видел. Врач точно предсказал, что детская обувь не подойдет для их сына. Тем не менее, родители не предполагали, что у них возникнут проблемы с поиском обуви для сына в будущем.

В настоящее время мальчик носит пару Nike 22-го размера (примерно 36 см), которая ему не подходит Фото: USA Today

Когда Эрик-младший учился в первом классе, его мать, которая носит женский размер 12 (28 см), уже могла надеть обувь сына, чтобы пойти к почтовому ящику. А уже в седьмом классе размер его ноги стал серьезной проблемой.

Эрик два года носил кроссовки Crocs, когда не было других моделей его размера. В настоящее время он носит пару Nike 22-го размера (примерно 36 см), которая ему не подходит.

В прошлом году Ребекка потратила огромное количество часов на поиски в интернете и звонки в обувные компании, включая такие как Nike, Reebok, Adidas, Under Armour и Red Wing Shoes, а также к независимым обувщикам. Обычно ей отвечают, что они не делают обуви такого размера.

Подросток мечтает играть в Национальной футбольной лиге (НФЛ) Фото: USA Today

Представитель Nike заявил Ребекке, что компания, скорее всего, будет производить обувь для ее сына только в случае, если он станет профессиональным спортсменом. Подросток мечтает играть в Национальной футбольной лиге (НФЛ), однако его мать все равно возмущена такому ответу.

Женщина отыскала компанию в Италии, которая возможно сможет помочь. Она собирается сделать слепки с ног сына и отправить их за границу, хотя еще не знает, сколько это может стоить.

Сейчас семья может позволить себе обувь, изготовленную на заказ у специалиста-ортопеда. Она похожа на кроссовки, но не такая крутая, как Nike 22-го размера, и не такая дешевая — $1500 за пару. И их страховка не покрывает этого.

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