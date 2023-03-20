Нога 40 см: американка шукає по всьому світу взуття, яке підійде її 14-річному синові (відео)

За словами Ребекки Кілберн, під час народження хлопчика акушер повідомив батькові, що в новонародженого найбільші ноги, які він коли-небудь бачив. Лікар точно передбачив, що дитяче взуття не підійде для їхнього сина, але батьки не припускали, що в них виникнуть проблеми з пошуком взуття для сина.

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Ребекка Кілберн із Мічигану відчайдушно шукає по всьому світу когось, хто зробить для її сина взуття 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см) за доступною ціною. Про це повідомляє USA Today.

У 14-річного підлітка Еріка Кілберна виникають проблеми зі здоров'ям через те, що він не може знайти черевики відповідного розміру. Цей школяр має зріст 6 футів 10 дюймів (208 см) і був змушений перенести шість болючих операцій на ногах із виправлення нігтів, що вросли. Внаслідок цього він був змушений постійно видаляти нігті на великих пальцях ніг.

Видання зазначає, що восени, граючи за футбольну команду юніорського університету, Ерік вивихнув кісточку. Цього не сталося б, якби він носив бутси замість кросівок. Уже п'ять років хлопчик не має спортивного взуття чи теплих черевиків для зими в Мічигані.

"Я міг би мати все, якби було взуття, яке підходить мені", — скаржиться підліток.

За словами матері, під час народження хлопчика акушер звернувся до його батька, Еріка-старшого, і повідомив, що новонароджений має найбільші ноги, які він коли-небудь бачив. Лікар точно передбачив, що дитяче взуття не підійде для їхнього сина. Проте батьки не припускали, що в них виникнуть проблеми з пошуком взуття для сина в майбутньому.

Зараз хлопчик носить пару Nike 22-го розміру (приблизно 36 см), яка йому не підходить Фото: USA Today

Коли Ерік-молодший навчався в першому класі, його мати, яка носить жіночий розмір 12 (28 см), вже могла одягнути взуття сина, щоб піти до поштової скриньки. А вже в сьомому класі розмір його ноги став серйозною проблемою.

Ерік два роки носив кросівки Crocs, коли не було інших моделей його розміру. Зараз він носить пару Nike 22 розміру (приблизно 36 см), яка йому не підходить.

Минулого року Ребекка витратила величезну кількість годин на пошуки в інтернеті й дзвінки до взуттєвих компаній, включаючи такі як Nike, Reebok, Adidas, Under Armour і Red Wing Shoes, а також до незалежних взуттєвиків. Зазвичай їй відповідають, що вони не роблять взуття такого розміру.

Підліток мріє грати в Національній футбольній лізі (НФЛ) Фото: USA Today

Представник Nike заявив Ребецці, що компанія, швидше за все, вироблятиме взуття для її сина лише у випадку, якщо він стане професійним спортсменом. Підліток мріє грати в Національній футбольній лізі (НФЛ), проте його мати все одно обурена такою відповіддю.

Жінка знайшла компанію в Італії, яка може допомогти. Вона збирається зробити зліпки з ніг сина та відправити їх за кордон, хоча ще не знає, скільки це може коштувати.

Зараз сім'я може дозволити собі взуття, виготовлене на замовлення спеціаліста-ортопеда. Воно схоже на кросівки, але не така круте, як Nike 22-го розміру, і не таке дешеве — $1500 за пару. І їхня страховка не покриває цього.

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