Чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн і вклав їх у підпільне казино

Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас було засуджено до 27 місяців тюремного ув'язнення за крадіжку секретного військового обладнання армії США.

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46-річний американець Натан Ніколс викрав військове обладнання на суму понад 2 мільйони доларів. Він інвестував вкрадені кошти у підпільне казино, розташоване у місті Корпус-Крісті у штаті Техас. Про це повідомляє Casino.org.

Чоловік скоїв крадіжку тепловізійних прицілів, лазерних далекомірів, тепловізорів, приладів нічного бачення, лазерних прицілів та окулярів нічного бачення за допомогою своїх спільників, які раніше перебували на службі на військовій базі Форт-Худ, розташованій за кількасот кілометрів від його рідного містечка, в якому він керував двома барами "Леді Удача" та "Бар Тео".

Влада штату вважала, що в них стояли нелегальні гральні автомати з можливістю робити ставки та отримувати виграш готівкою.

Коли один із предметів, тепловізійний приціл, був виставлений на eBay за 4500 доларів, слід привів прямо до продавця, Ніколса. Власник бару виставив на продаж інші предмети, серійні номери яких збігалися із серійниками вкраденого обладнання.

Під час обшуку в чоловіка виявили понад 100 приладів нічного бачення Фото: колаж Фокус

Під час обшуків у двох барах було знайдено ігрові автомати, а в будинку чоловіка слідчі виявили безліч лазерних далекомірів, тепловізійних прицілів, прицілів нічного бачення, лазерних прицільних пристосувань і понад 100 приладів нічного бачення.

Окрім цього правоохоронці заарештували спільницю Ніколса Джесіку Елейнтрелл Сміт. Її засудили на 18 місяців ув'язнення, після чого вона перебуватиме під дворічним наглядом, а також їй доведеться виплатити трохи менше 1,3 мільйона доларів.

Третій член банди, Домінік Браун, зізнався у скоєному. Він був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення і отримав штраф у розмірі 1,3 мільйона доларів.

У березні 2022 року Ніколс визнав себе винним у веденні незаконного грального бізнесу та змові з метою розкрадання державного майна.

Раніше Фокус писав, що британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку в 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.

Також повідомлялося, що в Голлівуді продають колишній особняк співачки Мадонни. Маєток, збудований на початку минулого століття, виставили на продаж за 21 мільйон доларів.