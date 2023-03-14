Мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино

Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за кражу секретного военного оборудования армии США.

Related video

46-летний американец Натан Николс похитил военное оборудование на сумму более 2 миллионов долларов. Он инвестировал украденные средства в подпольное казино, расположенное в городе Корпус-Кристи в штате Техас. Об этом сообщает Casino.org.

Мужчина совершил кражу тепловизионных прицелов, лазерных дальномеров, тепловизоров, приборов ночного видения, лазерных прицелов и очков ночного видения при помощи своих сообщников, которые ранее находились на службе на военной базе Форт-Худ, расположенной в нескольких сотнях километров от его родного городка, в котором он управлял двумя барами "Леди Удача" и "Бар Тео".

Власти штата считали, что в них стояли нелегальные игровые автоматы с возможностью делать ставки и получать выигрыш наличными.

Когда один из предметов, тепловизионный прицел, был выставлен на eBay за 4500 долларов, след привел прямо к продавцу, Николсу. Владелец бара выставил на продажу и другие предметы, серийные номера которых совпадали с серийниками украденного оборудования.

При обыске у мужчины обнаружили более 100 приборов ночного видения Фото: коллаж Фокус

Во время обысков в двух барах были найдены предполагаемые игровые автоматы, а в доме мужчины следователи обнаружили множество лазерных дальномеров, тепловизионных прицелов, прицелов ночного видения, лазерных прицельных приспособлений и более 100 приборов ночного видения.

Кроме этого сотрудники правоохранительных органов арестовали сообщницу Николса Джессику Элейнтрелл Смит. Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения, после чего она будет находиться под двухлетним наблюдением, а также ей придется выплатить чуть менее 1,3 миллиона долларов.

Третий член банды, Доминик Браун, признался в содеянном. Он был осужден на три года тюремного заключения и получил штраф в размере 1,3 миллиона долларов.

В марте 2022 года Николс признал себя виновным в ведении незаконного игорного бизнеса и заговоре с целью хищения государственного имущества.

Ранее Фокус писал, что британский миллионер продал "мужскую пещеру развлечений" всего за 1 фунт. 70-летний бухгалтер Грэм Уилдин построил пристройку площадью 10 000 кв. футов к своему дому в 2014 году. Сделал это мужчина без надлежащего разрешения о строительстве от городского совета, что привело к затяжным судебным тяжбам.

Также сообщалось, что в Голливуде продают бывший особняк певицы Мадонны. Имение, построенное в начале прошлого века, выставили на продажу за 21 миллион долларов.