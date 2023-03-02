Справжній рай: британський мільйонер продав "чоловічу печеру розваг" лише за 1 фунт

70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до свого будинку в 2014 році. Зробив це чоловік без належного дозволу про будівництво від міської ради, що призвело до затяжних судових позовів.

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Британський мільйонер, який незаконно створив "найкращу в Британії чоловічу печеру", під час судового процесу розповів, що продав її таємничому "мексиканському джентльмену" за 1 фунт стерлінгів. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік заявив, що йому набридли суперечки та судові позови після того, як він відсидів шість тижнів у в'язниці за неодноразову відмову знести свою споруду.

Він збудував величезну прибудову площею 10 000 кв. футів до задньої частини свого будинку у містечку Сайренсестер, графство Глостершир, у 2014 році, не звертаючись за дозволом на будівництво до місцевої ради.

У розважальному комплексі є бар, боулінг, кінотеатр і навіть казино.

[ + – ] За відмову знести свою споруду мільйонер відсидів шість тижнів у в'язниці Фото: SWNS

У середу Вілдін програв свій останній судовий позов після того, як троє суддів Високого суду заявили, що рішення посадити його у в'язницю за непокору судовому припису було правильним. Йому дали 18 тижнів з дня звільнення із в'язниці, щоб виконати попередню ухвалу про те, щоб зробити "чоловічу печеру" непридатною для використання.

В Апеляційному суді мільйонер розповів, що продав комплекс мексиканцю всього за 1 фунт стерлінгів і надав документи земельного кадастру, які б підтверджували, що він більше не є законним власником. Він також стверджував, що комплекс був законсервований, а більшість вмісту перейшла до інших членів сім'ї.

[ + – ] У 2014 році Вілдін побудував прибудову площею 10 000 кв. футів до задньої частини свого будинку Фото: SWNS

Вілдін вперше викликав хвилю обурення серед своїх сусідів, коли у 2014 році з'ясувалося, що він провів роботи без необхідного дозволу на будівництво. Під час судових засідань чоловік стверджував, що знесення розкішного розважального комплексу розорить його та змусить звільнити 40 співробітників.

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