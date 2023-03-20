Час "усунути проблему": у США чоловік заплатив агенту ФБР за вбивство дружини

Массімо Маренгі здавався справжнім "сім'янином" і часто писав про свою родину на Facebook. Він розповів анонімному джерелу про свої проблеми у шлюбі та був затриманий співробітниками поліції після того, як висловив бажання вбити свою дружину.

Related video

56-річний Массімо Маренгі з Массачусетса, США, визнав себе винним у тому, що випадково найняв агента ФБР під прикриттям для вбивства своєї дружини під час їхнього розлучення. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік потрапив у поле зору правоохоронних органів 1 січня 2021 року, коли невідомий повідомив, що він попросив допомоги у вбивстві своєї дружини після того, як поскаржився, що вона подала на нього судову заборону. Пізніше ця людина познайомила Маренгі з агентом під прикриттям, який видавав себе за замовного вбивцю. Горе-чоловік запропонував їм 10 000 доларів готівкою, щоб "усунути його проблему".

На своїй другій зустрічі з федеральним агентом чоловік передав фотографію будинку своєї дружини і дав докладні інструкції, як уникнути камер спостереження. Фото: Facebook

На другій зустрічі з федеральним агентом чоловік передав фотографію будинку своєї дружини і дав докладні інструкції, як уникнути камер спостереження при скоєнні злочину. Він також надав інформацію про графік роботи жінки та вказав колір, модель та номерний знак її автомобіля. Чоловік спілкувався з найманцем за допомогою текстових повідомлень та використовував будівельну мову для обговорення роботи. Інформація про дружину була названа "кресленням".

Чоловік здавався справжнім "сім'янином" і часто писав про свою родину на Facebook Фото: Facebook

Маренгі дав заставу у розмірі 1500 доларів готівкою за скоєння вбивства і закликав агента зробити це якнайшвидше. Він обіцяв виплатити частину грошей, що залишилася, як тільки "будівельні роботи" будуть закінчені.

Тепер, крім можливого десятирічного тюремного ув'язнення, чоловікові загрожує штраф у розмірі 250 000 доларів і три роки умовно-дострокового звільнення. Вирок йому буде ухвалено 8 червня 2023 року.

Влада не розкрила ім'я дружини Маренги або його дітей. Він здавався справжнім "сім'янином" і часто писав про свою родину на Facebook.

Раніше Фокус писав, що жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у насильстві. У травні 2020 року ім'я Елеанор Вільямс стало відоме завдяки її публікації кількох фотографій у соціальній мережі Фейсбук. На фотографіях були видно гематоми та сліди каліцтв на її обличчі та тілі. У своєму посту дівчина стверджувала, що деякі зловмисники б'ють її і змушують відвідувати секс-вечірки.

Також повідомлялося, що чоловік вкрав секретне обладнання в армії США на $2 млн. і вклав їх у підпільне казино. Нелегального оператора азартних ігор Натана Ніколса зі штату Техас засудили до 27 місяців тюремного ув'язнення за крадіжку воєнних приладів.