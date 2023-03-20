Время "устранить проблему": в США мужчина заплатил агенту ФБР за убийство жены

Массимо Маренги казался настоящим "семьянином" и часто писал о своей семье на Facebook. Он рассказал анонимному источнику о своих проблемах в браке и был задержан сотрудниками полиции после того, как выразил желание убить свою супругу.

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56-ти летний Массимо Маренги из Массачусетса, США, признал себя виновным в том, что случайно нанял агента ФБР под прикрытием для убийства своей жены во время их развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов 1 января 2021 года, когда неизвестный сообщил, что он попросил помощи в убийстве своей жены после того, как пожаловался, что она подала на него судебный запрет. Позже этот же человек познакомил Маренги с агентом под прикрытием, который выдавал себя за заказного убийцу. Горе-муж предложил им 10 000 долларов наличными, чтобы "устранить его проблему".

На своей второй встрече с федеральным агентом, мужчина передал фотографию дома своей жены и дал подробные инструкции, как избежать камер наблюдения Фото: Facebook

На своей второй встрече с федеральным агентом мужчина передал фотографию дома своей жены и дал подробные инструкции, как избежать камер наблюдения при совершении преступления. Он также предоставил информацию о графике работы женщины и указал цвет, модель и номерной знак ее автомобиля. Мужчина общался с наемником с помощью текстовых сообщений и использовал строительный язык для обсуждения работы. Информация о жене была названа "чертежом".

Мужчина казался настоящим "семьянином" и часто писал о своей семье на Facebook Фото: Facebook

Маренги дал залог в размере 1500 долларов наличными за совершение убийства и призвал агента сделать это как можно скорее. Он обещал выплатить оставшуюся часть денег как только "строительные работы" будут закончены.

Теперь помимо возможного десятилетнего тюремного заключения мужчине грозит штраф в размере 250 000 долларов и три года условно-досрочного освобождения. Приговор ему будет вынесен 8 июня 2023 года.

Власти не раскрыли имя жены Маренги или его детей. Он казался настоящим "семьянином" и часто писал о своей семье на Facebook.

Ранее Фокус писал, что женщина била себя молотком, чтобы обвинить мужчин в насилии. В мае 2020 года имя Элеанор Уильямс стало известно благодаря ее публикации нескольких фотографий в социальной сети Фейсбук. На фотографиях были видны гематомы и следы увечий на ее лице и теле. В своем посте девушка утверждала, что некие злоумышленники избивают ее и заставляют посещать секс-вечеринки.

Также сообщалось, что мужчина украл секретное оборудование у армии США на $2 млн и вложил их в подпольное казино. Нелегальный оператор азартных игр Натан Николс из штата Техас был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за кражу военных приборов.