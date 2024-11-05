Писали из России: ФБР заявляет о ложном минировании на избирательных участках в США

Ни одна из угроз не была признана достоверной. Но теперь в соцсетях появились фейковые видеоролики о мошенничестве и терроризме на выборах в США.

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ФБР сообщило в день выборов в США о ложных угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, исходили с российских доменов электронной почты. Об этом сообщает Reuters.

"Ни одна из угроз пока не была признана достоверной", — говорится в заявлении. При этом ФБР не назвало штаты.

Также в ФБР предупредили американцев о двух новых фейковых видеороликах, в которых ложно упоминаются угрозы терроризма и мошенничество на выборах. Это последнее из серии дезинформации, которая усилилась в день выборов в США 5 ноября.

В одном сфабрикованном видеоролике, якобы предоставленном федеральным правоохранительным агентством, ложно говорилось о высокой угрозе терроризма и содержался призыв к американцам "голосовать удаленно", в то время как в другом видеоролике содержится поддельный пресс-релиз, якобы предоставленный агентством, в котором утверждается о фальсификации результатов голосования среди заключенных в пяти тюрьмах.

Оба эти материала "не являются подлинными", говорится в заявлении Федерального бюро расследований.

Выборы в США Фото: Reuters

"Попытки обмануть общественность ложной информацией об оценках угроз и деятельности ФБР направлены на подрыв нашего демократического процесса и подрыв доверия к избирательной системе", — говорится в заявлении ФБР.

Кейт Конли, высокопоставленный представитель Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, заявила на брифинге для СМИ во вторник, что "иностранные субъекты" могут попытаться создать впечатление о фальсификациях на выборах.

"Как мы уже неоднократно заявляли, сегодня и в ближайшие недели мы можем увидеть больше подобной активности, при этом особое внимание будет уделяться нарративам влияния, влияющим на колеблющиеся штаты", — сказал Конли.

На прошлой неделе американские спецслужбы уже обвинили Россию в фальшивом видео, якобы показывающем гаитянского иммигранта, утверждающего, что он голосовал несколько раз в американском штате Джорджия. На выходных ФБР предупредило о нескольких других фальшивых видео. При этом Россия постоянно отрицает вмешательство в американскую политику.

Напомним, известный экстрасенс Атос Саломе предсказал, что США ждет раскол в случае победы Камалы Харрис.