"Живой Нострадамус" предсказал раскол США в случае победы Трампа, — Daily Mail

Атос Саломе из Бразилии, ранее предсказавший глобальный сбой в работе Microsoft, заявил, что США находятся "на грани распада".

Related video

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", ранее предсказал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы и еще несколько важных мировых событий. Теперь он сделал предсказание о выборах в США. И оно прозвучало довольно апокалиптично. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний Саломе предположил, что произойдет, если победу на выборах в США одержит Камала Харрис. Он заявил, что США находятся "на грани распада", и призвал готовиться к "тревожной эскалации напряженности", если Трамп проиграет президентские выборы.

Фото: Getty Images

Воздержавшись от фактического прогнозирования победителя, он заявил, что США увидят "организованную и систематическую реакцию" со стороны бывшего президента и Республиканской партии в случае их проигрыша.

По его словам, это будет напоминать темные дни, последовавшие за выборами 2020 года, когда Трамп бросил вызов победе Джо Байдена на выборах и сотни американцев устроили "марш на Вашингтон".

Саломе заявил, что губернаторы, сенаторы и конгрессмены-республиканцы, открыто бросят вызов федеральному правительству.

"В 2024 году поражение Трампа не будет простым политическим прощанием; это будет начало скоординированного сопротивления, чего-то беспрецедентного. Если он проиграет, он, вероятно, не примет результат как легитимный", — сообщил "Живой Ностардамус".

Саломе заявил, что такая раздробленность может привести страну к своего рода "разделенному суверенитету", когда республиканские штаты, поощряемые Трампом, займут позицию массового гражданского неповиновения. Он добавил, что, по его мнению, Трамп и его команда, скорее всего, попытаются оспорить любое поражение в судах и будут надеяться на поддержку своего дела Верховным судом, большинство судей которого назначены республиканцами.

Саломе предположила, что Республиканская партия может попытаться "заблокировать и замедлить нового президента".

Экстрасенс предположил, что эта стратегия, если она будет принята, может впоследствии способствовать полной "институционализированной фрагментации" общества, подпитываемой средствами массовой информации, распространяющими дезинформацию.

Он считает, что существует риск возникновения "параллельной реальности", в которой значительная часть населения будет считать новое избранное правительство "нелегитимным, коррумпированным и представляющим прямую угрозу "истинным американским ценностям".

Саломе предупредил, что поклонники Дональда Трампа в том случае, если их кандидат не победит, перестанут доверять правительству, а население будет разделено на тех, кто примет любой исход выборов в США и на тех, кто считает, что живет в "замаскированной диктатуре".

Он добавил: "Последствием этого станет глубокое отчуждение, когда миллионы американских граждан полностью отключатся от традиционных источников информации и станут невосприимчивы к любым попыткам примирения с избранным правительством".

По мнению Саломе, существует опасность возникновения серьезного конфликта в некоторых штатах, где напряженность достигает наивысшей точки, и это может привести к гражданскому неповиновению правящему правительству.

"Эти штаты, став менее восприимчивыми к федеральному правительству, могут начать процесс децентрализации, который напрямую бросит вызов федеральной структуре страны. Эта обстановка крайней поляризации и недоверия к демократическим институтам может ознаменовать начало эпохи фрагментации в Соединенных Штатах, когда сама концепция "Соединенных Штатов Америки" окажется под угрозой", — сообщил "Живой Нострадамус", отметив, что единство США будет зависеть от лидера, который даже вне власти будет обладать уникальным и беспрецедентным влиянием, способным формировать реальность значительной части американского населения.

Напомним, Дональд Трамп тем временем уже проголосовал в Флориде вместе с Меланией Трамп. Выступая перед прессой, он заявил, что очень доволен своей предвыборной кампанией.