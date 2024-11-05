Выборы в США 2024: кто станет следующим президентом — текстовый онлайн

Ни один из кандидатов не имеет очевидного преимущества, поэтому все будет решаться в штатах, которые традиционно "колеблются". В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч уже объявили первые результаты выборов президента США. Фокус в режиме онлайн предлагает следить за ходом голосования в США.

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5 ноября проходят очередные президентские выборы в США. На пост главы государства претендуют 45-й президент, представитель от Республиканской партии Дональд Трамп и действующий вице-президент страны, представитель от Демократической партии Камала Харрис.

Последние опросы свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов на пост президента США не имеет очевидного преимущества, поэтому все будет решаться в штатах, которые традиционно "колеблются".

Фокус предлагает своим читателям в режиме онлайн следить за ходом голосования в США.

Выборы в США 2024 — текстовая трансляция-онлайн

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13:10 В Вашингтоне местные власти и полиция готовятся к возможным беспорядкам. Вдоль улицы возле Белого дома витрины и окна первых этажей закрыли деревянными щитами. Правоохранители заверили, что вывели на дежурство более 3 тыс. офицеров. На фото и видео можно увидеть, как столица США пытается защититься от мятежников, которым не понравятся результаты выборов в США.

Выборы США – подготовка к беспорядкам после 5 ноября Фото: X (Twitter)

11:50 Фокус рассказал о процедуре президентских выборов в США, имеющих два этапа. Сначала проходит общенациональное голосование в 50 штатах. По итогам голосования определяют, кто одержал победу в каждом штате. После этого коллегия избирателей отдает свои голоса за одного из кандидатов в соответствии с решением избирателей в штатах. Кто и почему придумал такую ​​систему и о неприятностях, которые иногда случаются, читайте в статье об избирательной системе США.

11:18 Букмекерские конторы и западные медиа публикуют прогнозы по поводу того, кто победит на выборах США 5 ноября. Издание The Economist сообщило, что оценивает шансы Гаррис и Трампа как 50/50. На бирже Polymarket республиканец имеет более высокие шансы на победу: 61% у Трампа против 39% у Гаррис. В то же время, игрок в покер Нейт Силвер прогнозирует победу демократке, но отрыв будет минимальным.

Выборы в США 5 ноября - прогноз kalshi Фото: Скриншот

10:14 В США завершилось первое голосование на выборах президента США, которое состоялось в городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир на севере страны, рядом с Канадой. В городке есть только шесть избирателей и результаты их голосования считают символическим: они начинают "гонки". Голоса поделились поровну между Камалой Гаррисом и Дональдом Трампом, рассказали журналисты CNN. В ближайшие сутки свои голоса за демократку или республиканца отдадут жители 50 штатов.