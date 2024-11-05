Выборы в США: Вашингтон готовится к "бурной ночи" и возможным бунтам (видео, фото)

В США помнят о беспорядках, которые произошли под Белым Домом почти четыре года назад, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Чтобы такого не повторилось, работает полиция и местные власти в округе Колумбия, в котором расположена столица Вашингтон.

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На центральной улице Вашингтона, Пенсильвания-авеню, закрылись рестораны и офисные центры, а полиция вышла на круглосуточное дежурство. Владельцы некоторых заведений защитили деревянными щитами окна и двери. Университет, в котором училась кандидат на пост президента Камала Харрис, окружили металлическим забором и патрульными машинами. О деталях подготовки округа Колумбия к возможным беспорядкам в день выборов в США 5 ноября написало издание Deutsche Welle.

Журналисты рассказали о заявлении представителей местной власти, которые заверили, что будут на этот раз готовы к возможным беспорядкам. Мятежники и нарушители закона не застанут их врасплох, как в январе 2021, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, сказали чиновники. Правоохранители пообещали, что будут в состоянии повышенной готовности в течение недели, когда состоится голосование и подсчет голосов. В округе Колумбия, в котором расположен город Вашингтон, будут находиться 3 300 офицеров полиции, которые будут отрабатывать 12-часовые смены (площадь округа — 2,2 тыс. км. км, площадь столицы 180 кв. км).

"[Офицеры будут работать], чтобы обеспечить достаточное количество офицеров на улицах и в каждом уголке округа. Мы подготовили, чтобы гарантировать безопасность жителей во время выборов и инаугурации. Насилие или разрушения не будут допускаться", — привели журналисты слова начальницы полиции Памелы Смит и члена совета округа, демократа Брук Пинто.

В соцсети X (Twitter) можно увидеть, как к выборам готовятся владельцы магазинов и офисных зданий — они забили щитами окна, витрины и двери, забаррикадировали подъездные пути. О мерах безопасности беспокоятся, в основном, на Пенсильвания-авеню — на этой улице стоит Белый дом.

Выборы в США — щиты на улицах Вашингтона 5 ноября Фото: X (Twitter) Выборы в США — рестораны заклинились щитами 5 ноября Фото: X (Twitter)

На улицах стало меньше людей и автомобилей, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, бары и рестораны не работают, говорится в статье. Кроме того, особые меры безопасности принимали возле Howard University — университета, в котором получала образование кандидат на пост президента Камала Харрис. Именно в этом здании она будет находиться во время голосования 5 ноября, пояснили журналисты. Под забором заведения установили заградительные средства, дополнительные металлические заборы, рядом дежурят патрульные машины полиции.

Выборы в США — как готовится университет в Вашинштоне Фото: DW

Журналисты пообщались с несколькими прохожими и поинтересовались их мнением относительно возможных беспорядков. Одна из собеседниц объяснила, что действительно опасается насилия, но надеется, что все будет хорошо. Между тем совсем рядом, на 14 авеню, щитов и заграждений нет, отмечается в статье. Также объясняется, что день выборов кандидат Республиканской партии Дональд Трамп проведет в имении в Вест-Палм-Бич, Флорида. DW не информировало, есть ли у политика, на которого совершили три покушения, дополнительная федеральная охрана.

Выборы в США 5 ноября — детали

Отметим, Фокус рассказал особенности выборов в США, когда имя следующего президента устанавливается не прямым голосованием граждан, а после голосования коллегии выборщиков. Выборщики представляют 50 штатов и обязаны голосовать за того кандидата, который набрал большинство. В 2020 году демократка Хиллари Клинтон набрала на 3 млн голосов больше, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп. По итогам голосования выборщиков президентом стал именно республиканец.

В 2020 году Трамп проиграл выборы: в том году победил нынешний президент Джо Байден. 5 января 2021 года, перед инаугурацией, сторонники республиканца захватили Капитолий и требовали не признавать результаты выборов, поскольку они им не понравились. Спецслужбы справились с мятежниками: пять человек погибли, открыли 160 дел, 80 человек арестованы, провели расследование относительно возможного участия Трапа в организации беспорядков.

Напоминаем, утром 5 ноября в сети опубликовали первые результаты голосования на выборах США.