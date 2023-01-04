20 секунд на реакцию: оператор ПЗРК рассказал о перехвате российской крылатой ракеты

Боец Тарас Борис говорит, что они несут круглосуточное боевое дежурство, чтобы в нужный момент выдвинуться по пути движения ракет. Затем нужно на уровне рефлексов захватить и атаковать цель за короткое время.

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Украинский военнослужащий Тарас Борис из радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" в интервью для "АрміяInform" рассказал, как смог сбить российскую крылатую ракету.

Борис входит в состав мобильной огневой группы, которая вооружена переносными зенитно-ракетными комплексами для быстрого реагирования на пуски российских крылатых ракет. Бойцы несут круглосуточное боевое дежурство. Оно показало свою эффективность. Военному удалось сбить крылатую ракету РФ в небе над Львовской областью.

"После получения сигнала о ракетной опасности приготовились к боевой работе. Средствами связи оперативный дежурный сообщил нам об ожидаемых секторах и времени появления ракеты. С тех пор все уже зависело только от меня", — рассказывает Тарас Борис.

При визуальном контакте у бойца было мало времени на реакцию, чтобы отключить эмоции и навести 20-килограммовую пусковую установку на цель. После секунд ожидания он увидел, что ракета его ПЗРК перехватила вражеский боеприпас. Его переполняла радость, которая однако длилась недолго, так как нужно было быстро подготовить ПЗРК для следующего применения.

Чтобы иметь возможность сбить ракету военные неделями проходят изнуряющую подготовку, чтобы досконально изучить и освоить ПЗРК. Все должно происходить на автоматизме.

"У зенитчика есть всего 20–30 секунд для уничтожения цели. Столько времени аккумулятор установки может обеспечить ее необходимым электротоком. Ракета также ждать не будет. Несколько секунд — и она уже вне зоны эффективного поражения. Так что надо, чтобы ПЗРК стал продолжением тебя самого", — продолжает боец.

Информацию о приближающейся ракете передают радиолокационные станции, которые круглосуточно сканируют воздушное пространство над Украиной.

Напомним, 29 декабря в сети опубликовали видео, в котором боец ВСУ сбил крылатую ракету РФ из советского ПЗРК "Игла".

16 декабря боец теробороны Киева заявил, что сбил крылатую ракету из пулемета. Для этого он 8 месяцев проходил обучение.