Боец ВСУ сбил крылатую ракету РФ из советского ПЗРК "Игла" (видео)

Пуск ракеты из "Иглы" может стоить несколько тысяч долларов, а цена российской ракеты — доходить до миллионов долларов.

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Украинский военный сбил российскую крылатую ракету из ПЗРК "Игла". Соответствующее видео появилось в соцсетях утром 29 декабря, передает Фокус.

29 декабря военнослужащие сбили одну из ракет, которую российские войска запустили в ходе массированного обстрела Украины. На кадрах видно, как военные смогли сбить крылатую ракету из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Конкретное направление, где было снято видео, не называется.

Вероятно, бойцы являются частью мобильных групп, которые создали в Украине для борьбы с российскими ракетами и дронами-камикадзе. Военные быстро выезжают на место, где должна пролететь ракета, и пытаться ее сбить из ПЗРК. В арсенале ВСУ есть советские "Иглы", американские Stinger, польские Grim и другие средства.

ПЗРК "Игла" — это советский переносной зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и погонных курсах. Состоит на вооружении с 1981 года. Стоимость пуска ракеты может быть несколько тысяч долларов, тогда как стоимость одной ракеты может достигать миллионов долларов.

Напомним, первый случай сбития российской ракеты из ПЗРК был зафиксирован на видео 10 октября. Боец ВСУ сбил ее также из "Иглы".

7 декабря нацгвардейцы сообщили, что сбили российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета. В Нацгвардии создали мобильные группы для противодействия ракетам и дронам-камикадзе.

16 декабря боец теробороны Киева заявил, что сбил крылатую ракету из пулемета. Для этого он 8 месяцев проходил обучение.