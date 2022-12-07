Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета (фото)

В гвардии создали мобильные группы, которые должны оперативно реагировать на обстрелы и сбивать российские дроны и ракеты.

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Нацгвардейцы из 27-й Печерской бригады сбили российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Фейсбуке.

5 декабря в ходе массированного обстрела ВС РФ по Украине, мобильная огнестрельная группа нацгвардейцев сбили ракету Х-101. Ее смогли поразить из крупнокалиберного пулемета и обстрелом из автоматов. Это удалось сделать так как крылатая ракета летела на низкой высоте.

Огневые расчеты Нацгвардии созданы специально для быстрого реагирования и противодействия ракетам и дронам-камикадзе. Работа вместе с подразделениями ПВО дает возможность повышать эффективность в борьбе с крылатыми ракетами. Бойцы сохраняют жизни людей и объекты критической инфраструктуры. Также были опубликованы остатки крылатой ракеты.

Х-101 — это российская крылатая ракета класса "воздух-земля". Она разработана КБ "Радуга" и с 2013 года принята на вооружение РФ. Заявляется, что ее дальность составляет около 5500 км.

Напомним, РФ заказала у Ирана сотни дронов и ракет. Москва испытывает острую нехватку снарядов и беспилотников.

5 декабря украинское ПВО сбило большинство ракет во время атаки РФ на Украину. В Киевской области сбили 9 из 10 ракет.