Украинские силы ПВО сбили большинство ракет во время атаки РФ: где и сколько (видео)

В Киевской городской военной администрации рассказали, что на украинскую столицу летели 10 ракет. 9 из них удалось уничтожить.

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Украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить десятки российских ракет во время массированного обстрела РФ 5 декабря. В частности, в Полтавской области Вооруженные силы Украины смогли уничтожить все 10 российских снарядов, которые были нацелены на регион. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В Полтавской области без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", — написал он.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резникоченко сообщил, что украинские защитники из воздушного командования "Восток" смогли обезвредить 15 вражеских ракет.

Тем временем в Киевской городской военной администрации заявили, что на украинскую столицу летели 10 ракет. Предварительно 9 из них сбили силы ПВО.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что большинство российских ракет украинским военным удалось сбить, а энергетики уже работают над возобновлением электричества.

Напомним, 5 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице и других городах Украины. После этого Одесса осталась без электричества и воды, над городом поднялся черный столб дыма.

Без света также оказались населенные пункты в Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. В компании "Укрэнерго" рассказали, что россияне нанесли новые удары по объектам критической инфраструктуры. На территории Украины вводятся аварийные отключения электричества.