Українські сили ППО збили більшість ракет під час атаки РФ: де і скільки (відео)

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що на українську столицю летіло 10 ракет. 9 із них вдалося знищити.

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Українські сили протиповітряної оборони змогли збити десятки російських ракет під час обстрілу РФ 5 грудня. Зокрема, в Полтавській області Збройні сили України змогли знищити всі 10 російських снарядів, які були націлені на регіон. Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"У Полтавській області без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", — написав він.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що українські захисники з повітряного командування "Схід" змогли знешкодити 15 ворожих ракет.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації заявили, що на українську столицю летіло 10 ракет. Попередньо 9 із них збили сили ППО.

Президент Володимир Зеленський розповів, що більшість російських ракет українським військовим вдалося збити, а енергетики вже працюють над відновленням електрики.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці й інших містах України. Після цього Одеса залишилася без електрики та води, над містом піднявся чорний стовп диму.

Без світла також опинилися населені пункти у Миколаївській, Дніпропетровській і Сумській областях. У компанії "Укренерго" розповіли, що росіяни завдали нових ударів по об'єктах критичної інфраструктури. На території України запроваджуються аварійні відключення електрики.