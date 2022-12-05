Ракетний удар по Україні 5 грудня: які області залишилися без світла (відео)

У чотирьох областях України зафіксовано проблеми з подачею електроенергії. ЗМІ повідомляють також про те, що проблеми зі світлом почалися у Молдові.

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В Україні після ракетних ударів ЗС РФ 5 грудня низка областей залишилася без електроенергії. Фокус зібрав усю актуальну інформацію про наслідки нещодавньої ракетної атаки росіян для української електросистеми.

Ситуація з енергетикою у Миколаєві

Через можливість ракетного обстрілу в Миколаївській області знизили навантаження на енергосистему. По регіону оперативно відключено всі десять черг графіка стабілізаційних відключень, повідомили у "Миколаївобленерго".

Сумська область залишилася без світла

Через масовану ракетну атаку ЗС РФ екстрене аварійне відключення застосували в Сумській області для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України, повідомили в "Сумиобленерго".

В Одесі знеструмлено критичну інфраструктуру

В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь містом, повідомляє підприємство "Інфоксводоканал".

Городян попередили, що після припинення ракетної атаки РФ та відновлення енергоживлення ситуація з водопостачанням стабілізується.

Також люди у місцевих Телеграм-каналах скаржаться, що у приватних будинках та багатоповерхівках почало блимати світло.

Крім того, у місті після удару почалася сильна пожежа, за попередньою інформацією горить одна з підстанцій.

Дещо пізніше місцева влада повідомила, що через знеструмлення частини міста внаслідок ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було припинено.

За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси", усі міські котельні зупинено. Роботу буде відновлено після відновлення електро- та водопостачання.

Яка ситуація у Кривому Розі

Кривий Ріг, який уночі 5 грудня сильно постраждав від прицільних ракетних ударів ЗС РФ, частково залишився без води та світла. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Телерам-каналі.

"Частина міста без світла, відключені котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах", — написав Вілкул.

Він додав, що мешканцям одного із районів Кривого Рогу вже організували підвезення питної води.

Після ракетного удару ЗС РФ по Україні проблеми з електрикою почалися у Молдові

Крім того, після ракетної атаки російських військових на Україну проблеми зі світлом почалися у Молдові, повідомляють місцеві ЗМІ.

Зауважимо, що на тлі відключень світла після російських ударів перебої та з інтернетом почалися у низці регіонів України. Наразі проблеми спостерігаються у Сумах, Житомирі та Одесі.

Нагадаємо, армія Росії обстрілює Україну ракетами. По країні працює ППО та авіація. Пуски ракет літаками Ту-95 зафіксували з Каспійського спрямування.

Фокус також писав раніше, що депутат Держдуми Росії Андрій Гурулєв називав можливі цілі ракетних ударів росіян в Україні. До них входять об'єкти критичної інфраструктури та банківської системи.