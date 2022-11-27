Дороги та банки: у Держдумі озвучили наступні цілі ракетних ударів ЗС РФ в Україні (відео)

Російський депутат Андрій Гурульов перед телекамерами закликав і надалі знищувати енергетичну інфраструктуру України, а після цього дестабілізувати банківську систему.

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Росія збирається вдарити ракетами по залізницям України та банківській інфраструктурі. Про це в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Царгород" заявив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов.

За його словами, ЗС РФ не обмежиться ударами по енергетичній інфраструктурі України. Хоча від цього плану вони теж не відмовляються.

Гурульов підкреслив, що мета блекаутів — не так терор мирного населення, як підрив української промисловості, яка зараз працює на потреби фронту.

Крім того, окупанти планують паралізувати банківську систему України та залишити українців без готівки та грошей на картах.

Також депутат російської Держдуми закликав завдавати ударів по українським залізницям, щоб зупинити постачання озброєння від країн-союзників.

Раніше у НБУ розповіли про роботу банків у разі евакуації Києва. При цьому глава Нацбанку додав, що за будь-яких умов банківська система та системно важливі банки функціонуватимуть там, де це необхідно, оскільки ситуація з безпекою — пріоритет.

Крім того, ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення світла в Україні. Українська енергосистема пов'язана з європейською, тож повністю знеструмити країну не так просто. Найгірший варіант настане, якщо ракетних ударів зазнають розподільні пристрої на АЕС.