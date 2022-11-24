Повний блекаут на тиждень: ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення світла в Україні (інфографіка)

Українська енергосистема пов'язана з європейською, тож повністю знеструмити країну не так просто. Найгірший варіант настане, якщо ракетного удару зазнають розподільні пристрої на АЕС.

Related video

Найгірші наслідки масованих ракетних ударів російської армії по енергоінфраструктурі України настануть у разі одночасного ураження розподільчих пристроїв атомних станцій та підстанцій, які з'єднують українську енергосистему з європейською. Таких висновків дійшли журналісти Forbes, розписавши 3 можливі сценарії блекауту.

У першому випадку росіяни можуть сконцентрувати ракетні удари по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід України та бити по електростанціях на Лівому березі.

Тоді світло на 12-24 години вимкнуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також у частині Харківської, Донецької та Луганської областей. Частково постраждають абоненти у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях разом із лівим берегом Києва.

[ + – ] За першого сценарію світло на 12-24 години вимкнуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Інфографіка Forbes

Щоб відновити електропостачання у зазначених регіонах за 12-24 години, енергетики поступово запустять спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелектростанції, які мають харчуватися від великих теплоелектростанцій. Компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів запитуватимуть автономно.

Насамперед електрикою забезпечать підприємства тепло- та водопостачання, а також водовідведення.

Повний блекаут України до 24 годин

Російські військові завдадуть серії одночасних масованих ударів по електростанціях та підстанціях по всій Україні. Водночас країну буде підключено до європейської енергосистеми.

За такого сценарію вся підконтрольна Україні територія залишиться без світла у проміжку з 12 до 24 години.

[ + – ] Уся підконтрольна Україні територія може залишитися без світла до 24 години. Інфографіка Forbes

Енергосистема України протягом 2 годин отримає живлення для атомних електростанцій від ЄС. Світло на першому етапі відновлять в деяких регіонах, які поступово об'єднуються в єдину енергосистему.

Блекаут України на тиждень

Найгірший сценарій настане в разі одночасних масованих атаках по відкритих розподільних пристроях атомних станцій та підстанціях, що з'єднують українську енергосистему з європейською.

Атомні станції можуть утриматися у роботі одному енергоблоці, маючи 100-140 МВт на власні потреби. В разі удару поблизу АЕС з високою ймовірністю атомні станції зупиняться. Можливості забезпечити їх упродовж 2 годин не буде.

[ + – ] Атомні станції можуть утриматися у роботі одному енергоблоці, маючи 100-140 МВт на власні потреби. Інфографіка Forbes

Насамперед буде відновлено поєднання української та європейської енергосистем. Паралельно відновлюватиметься живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Електроенергія пріоритетно піде на потреби комунальних служб та населення. На відновлення роботи АЕС може піти до 7 днів, тільки після них забезпечать електрикою промисловість.

Нагадаємо, що українським енергетикам 24 листопада вдалося відновити електропостачання у всіх регіонах після ракетних ударів РФ. Першими світло отримали об'єкти критичної інфраструктури.

"Укренерго" вважає ситуацію в енергосфері складною, але контрольованою. Для стабільної роботи енергосистеми відключення електрики продовжать.

Росія, за даними української розвідки, може завдати повторного ракетного удару по енергооб'єктах приблизно через тиждень. Окупанти хочуть занурити українців у холод та темне, щоб Київ пішов на переговори та виконав умови Москви.