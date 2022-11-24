Буде по кілька годин на день: в ОП прозвітували про повернення електрики в Україні (відео)

Радник ОП Кирило Тимошенко розповів, що насамперед світло повернули на об'єкти критичної інфраструктури. Також уже почали підключати побутових споживачів.

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Енергетики відновлюють електрику після масованих ракетних ударів Росії 23 листопада, вона була подана в усі області. Про це розповів радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, насамперед світло повернули на об'єкти критичної інфраструктури. Проте вже розпочалося підключення до електрики побутових споживачів.

Тимошенко розповів, що в нинішній ситуації українці отримуватимуть світло по кілька годин на день.

"Із того, що ми можемо робити з нинішніми потужностями в енергосистемі — це по кілька годин надавати електрику громадянам", — сказав він.

Радник ОП додав, що українські енергетики та рятувальники продовжують працювати цілодобово.

Крім того, в українських регіонах продовжують розгортати "пункти незламності", вже вдалося встановити 4 000 таких об'єктів. Це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися, випити теплі напої та зарядити свої пристрої.

Нагадаємо, 24 листопада в "Укренерго" розповіли, що ситуація в енергетиці складна, проте контрольована. У відомстві зазначили, що відключення електрики продовжуватиметься, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Тим часом в українській розвідці вважають, що Росія буде готова завдати повторного масованого ракетного удару приблизно за тиждень. У ГУР заявили, що мета РФ — змусити Україну сісти за стіл переговорів.