Будет по несколько часов в день: в ОП отчитались о возвращении электричества в Украине (видео)

Советник ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что в первую очередь свет вернули на объекты критической инфраструктуры. Также уже начали подключать бытовых потребителей.

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Энергетики восстанавливают электричество после массированных ракетных ударов России 23 ноября, оно было подано во все области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в первую очередь свет вернули на объекты критической инфраструктуры. Однако уже началось подключение к электричеству бытовых потребителей.

Тимошенко рассказал, что в нынешней ситуации украинцы будут получать свет по несколько часов в день.

"Из того, что мы можем делать с нынешними мощностями в энергосистеме — это по несколько часов предоставлять электричество гражданам", — сказал он.

Советник ОП добавил, что украинские энергетики и спасатели продолжают работать круглосуточно.

Кроме того, в украинских регионах продолжают разворачивать "пункты несокрушимости", уже удалось установить 4000 таких объектов. Это специально обустроенные места, где можно согреться, выпить теплые напитки и зарядить свои устройства.

Напомним, 24 ноября в "Укрэнерго" рассказали, что ситуация в энергетике сложная, однако контролируемая. В ведомстве отметили, что отключения электричества продолжаться, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Тем временем в украинской разведке считают, что Россия будет готова нанести повторный массированный ракетный удар примерно через неделю. В ГУР заявили, что цель РФ — заставить Украину сесть за стол переговоров.