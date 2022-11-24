"Возвращаем электричество": в "Укрэнерго" рассказали, как обстоят дела в энергетике 24 ноября

Сейчас в Украине применяют резервные схемы заживления потребителей. Изначально электричество возвращают на объекты критической инфраструктуры.

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Украинская энергосистема постепенно возобновляется после седьмого массированного ракетного удара РФ по инфраструктуре. Ситуация на объектах энергетики остается сложной, однако контролируемой. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Сообщается, что целью российских обстрелов 23 ноября в основном были объекты генерации. Это привело к системной аварии и массовым отключениям электричества в Украине и Молдове. Потому что оба государства объединили энергосистему, которая работает синхронно с европейской континентальной сетью.

В "Укрэнерго" рассказали, что сейчас в Украине реализуется протокол действий по возвращению блоков электростанций к работе. Вместе с этим местные облэнерго применяют резервные схемы заживления потребителей. Это касается в первую очередь критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, больницы, системы водопровода и т.д.

"Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго не прекращают аварийно-восстановительные работы с момента завершения атаки", — сообщили в компании.

Однако возобновление питания страны занимает больше времени, чем в прошлые разы. Это связанно со спецификой российских ударов, которые привели к остановке атомных станций. Сейчас все украинские электростанции возвращаются к работе. Первыми генерировать энергию начнут гидро и электростанции, позже — атомные.

К вечеру в "Укрэнерго" прогнозируют уменьшение дефицита в системе, однако он все равно останется. В результате чего будут продолжаться ограничения электроэнергии для потребителей. Это нужно для того, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Напомним, 24 ноября министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских обстрелов 23 ноября остановились две АЭС. В результате чего наблюдается дефицит энергии, однако скоро объекты должны возобновить свою работу.

Тем временем представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия будет готова нанести повторный массированный ракетный удар примерно через неделю. По его словам, Москва не намерена останавливаться, ее цель — заставить Киев пойти на переговоры.