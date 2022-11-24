"Повертаємо електрику": в "Укренерго" розповіли, що з енергетикою станом 24 листопада

Наразі в Україні застосовують резервні схеми заживлення споживачів. Спочатку електрику повертають на об'єкти критичної інфраструктури.

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Українська енергосистема поступово відновлюється після сьомого масованого ракетного удару РФ по інфраструктурі. Ситуація на об'єктах енергетики залишається складною, проте контрольованою. Про це розповіли в компанії "Укренерго".

Повідомляється, що метою російського обстрілу 23 листопада переважно були об'єкти генерації. Це призвело до системної аварії та масових відключень електрики в Україні та Молдові. Тому що обидві держави об'єднали енергосистему, яка працює синхронно з європейською континентальною мережею.

В "Укренерго" розповіли, що зараз в Україні реалізується протокол дій щодо повернення блоків електростанцій до роботи. Водночас місцеві обленерго застосовують резервні схеми заживлення споживачів. Це стосується насамперед критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, лікарні, системи водопроводу тощо.

"Ремонтні бригади Укренерго й обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки", — повідомили в компанії.

Однак відновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази. Це пов'язано зі специфікою російських ударів, які призвели до зупинки атомних станцій. Наразі всі українські електростанції повертаються до роботи. Першими генерувати енергію почнуть гідро й електростанції, пізніше — атомні.

Надвечір в "Укренерго" прогнозують зменшення дефіциту в системі, проте він все одно залишиться. Унаслідок чого триватимуть обмеження електроенергії для споживачів. Це потрібно для того, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Нагадаємо, 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські обстріли 23 листопада зупинилися дві АЕС. Унаслідок чого спостерігається дефіцит енергії, проте незабаром об'єкти мають відновити свою роботу.

Тим часом представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія буде готова завдати повторного масованого ракетного удару приблизно через тиждень. За його словами, Москва не має наміру зупинятися, її мета — змусити Київ піти на переговори.