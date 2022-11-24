Объединили систему: в Минэнергетики рассказали, когда заработают АЭС и появится свет (видео)

После массированного ракетного удара в Украине приостановили работу две атомные станции, из-за чего в системе существует дефицит генерации. По словам министра, к вечеру свет должен появиться у большего количества пользователей.

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В Украине к вечеру начнут работать атомные электростанции. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По словам министра, после массированного ракетного обстрела в Украине произошел блэкаут. Только к 4 утра энергетикам удалось объединить энергосистему воедино. В некоторых областях смогли возобновить подачу электроэнергию.

"На сегодняшний день с питанием объекты инфраструктуры по всей стране. И соответсвенно мы будем увеличивать объемы генерации в течение дня. То есть, мы рассчитываем к вечеру запустить атомные станции и соответственно выдавать электроэнергию в сеть. Это должно существенно сократить дефицит", — подытожил Галущенко.

Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что после обстрелов сработала аварийная защита на энергоблоках в Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На двух из них полностью отключились все энергоблоки.

Напомним, Фокус разбирался, какая ситуация с электроэнергией в украинских регионах. Из-за обстрелов во многих районах не было воды и отопления.

Также в НБУ сообщали, что в Украине работало только 3800 банкоматов из почти 12000 единиц.