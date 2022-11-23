Блекаут в Україні через обстріл ЗС РФ: як ситуація зі світлом у регіонах (фото)

Через російські обстріли було порушено роботу енергоблоків трьох українських АЕС, а в деяких регіонах, крім електроенергії, немає опалення та водопостачання.

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Деякі регіони України знеструмлені після того, як ЗС РФ здійснила масований обстріл України 23 листопада. Через ракетні атаки також було порушено роботу енергоблоків трьох українських АЕС. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що відомо про масштабний блекаут в Україні.

Масований обстріл ЗС РФ — блекаут в Україні

Харків та Харківська область були знеструмлені на тлі масштабної ракетної атаки ЗС РФ. За словами голови обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, блекаут у регіоні стався через пошкодження загальної енергосистеми України.

Мер Харкова Ігор Терехов, зі свого боку, повідомляв, що в обласному центрі повністю знеструмлено наземний транспорт. Після відключення світла влада оголосила евакуацію громадян з метрополітену.

[ + – ] Харківська область та Харків знеструмлені через ракетні удари ЗС РФ

Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури повністю відсутнє електропостачання в Одеській області. Голова обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко зазначив, що про будь-які зміни в роботі електромереж побутових споживачів інформуватимуть додатково.

Пресслужба міськводоканалу Одеси також поінформувала, що через блекаут у місті було зупинено насосні станції, через що побутові споживачі залишилися без централізованого водопостачання.

[ + – ] Одеська область знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ

Схожа ситуація у Дніпропетровській області. За словами голови ОВА Валентина Резніченка, через пошкодження критичної інфраструктури та різке зниження напруги в регіоні тимчасово відсутнє електропостачання.

"Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою. Працюють усі служби. Набираємось терпіння і впертості", — додав Резніченко, коментуючи блекаут у Дніпропетровській області.

[ + – ] На Дніпропетровщині почалися аварійні відключення світла

Після масованого обстрілу також повністю знеструмлено Чернігівську область. Керівник ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків ракетних ударів ЗС РФ. На тлі блекауту на Чернігівщині розгорнуто "Пункти незламності".

[ + – ] Чернігівська область знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ

ЗС РФ під час масштабного обстрілу атакували Львівську область, а прильоти ракет зафіксовано на електропідстанціях. Керівник ОВА Максим Козицький повідомив, що після ракетних ударів 1,5 млн осіб залишилися без електроенергії у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах.

Повністю без світла також залишився Львів. За словами мера Андрія Садового, після введення аварійних відключень призупинено водо- та теплопостачання, а трамваї та тролейбуси тимчасово не курсують містом.

[ + – ] Львівська область знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ [ + – ] Львів знеструмлений через ракетні удари ЗС РФ

Декілька громад Хмельницької області залишилися без електропостачання через перепади напруги. Частина обласного центру, за словами голови ОВФ Сергія Гамалія, залишилася без води, а ремонтні бригади вже займаються ліквідацією наслідків блекауту.

[ + – ] На Хмельниччині почалися аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла стартували на території Миколаївської області за розпорядженням "Укренерго". Голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім повідомив, що після стабілізації ситуації в енергосистемі подачу електроенергії побутовим споживачам буде відновлено.

[ + – ] На Миколаївщині почалися аварійні відключення світла

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про ракетний удар по об'єкту енергоінфраструктури, через що в регіоні відсутня електрика. Чиновник закликав мирних громадян не панікувати і додав, що ремотні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів.

[ + – ] На Кіровоградщині почалися аварійні відключення світла

На Сумщині також почали діяти аварійні відключення світла після масованих ракетних ударів ЗС РФ.

[ + – ] На Сумщині почалися аварійні відключення світла

Київська область була повністю знеструмлена після кількох прильотів російських ракет, зафіксованих на об'єктах критичної інфраструктури. Керівник ОВА Олексій Кулеба також попередив, що частково відсутнє водо- і теплопостачання у столичному регіоні.

Крім цього, ЗС РФ також атакували об'єкти цивільної інфраструктури — зафіксовано попадання у багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Щонайменше одна людина загинула, ще двадцять отримали різні поранення внаслідок ворожих обстрілів.

ЗС РФ також здійснили масований ракетний удар по Києву, а під час повітряної тривоги у кількох районах столиці пролунали вибухи. За словами мера Віталія Кличка, частина обласного центру знеструмлена.

"Через обстріл водопостачання припинено у всьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастися водою. Вже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 з них госпіталізовані до медзакладів Києва. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", — додав Кличко, коментуючи ракетні удари ЗС РФ по Києву.

[ + – ] Київська область знеструмлена через ракетні удари ЗС РФ [ + – ] У Києві через обстріл частково відсутня вода та електроенергія

Через російські ракетні удари частково знеструмлено Черкаську область. Глава ОВА Ігор Табурець попередив, що в регіоні почали діяти аварійні відключення світла.

[ + – ] На Черкащині почалися аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла за розпорядженням "Укренерго" також почали діяти на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

[ + – ] В Івано-Франківській та Закарпатській областях почалися аварійні відключення світла [ + – ] В Івано-Франківській та Закарпатській областях почалися аварійні відключення світла

Електропостачання також відсутнє у Рівненській області. Ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію аварійної ситуації, а на території регіону ОВА розгорнула "Пункти незламності".

[ + – ] На Рівненщині світло відключили всім чергам побутових споживачів

Усі черги побутових споживачів у Чернівецькій та Тернопільській областях залишились без електроенергії.

[ + – ] Аварійні відключення світла розпочалися у Тернопільській області [ + – ] Аварійні відключення світла розпочалися у Чернівецькій області

Масований обстріл ЗС РФ — аварійні відключення світла

Після ракетних ударів російських військ у всіх регіонах України 23 листопада почали діяти аварійні відключення світла. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів, як попереджали в "Укренерго", будуть актуальними протягом поточної доби. Масштабні аварійні відключення світла енергетикам довелося запровадити для запобігання можливим аваріям на об'єктах критичної інфраструктури.

Масований обстріл ЗС РФ — відключення АЕС в Україні

Через масовані ракетні удари роботу відразу трьох АЕС в Україні було порушено. Енергоблоки Південноукраїнської та Рівненської атомних електростанцій було переведено в аварійний режим через низький рівень споживання енергії побутовими споживачами. Хмельницька АЕС зі свого боку повністю відключена від енергосистеми України після ракетних ударів ЗС РФ.

Варто також зазначити, що через атаку Росії без електроенергії також залишилася Молдова. У Кишиневі зафіксовано блекаут, на тлі якого було залишено наземний електротранспорт, а місцеві жителі сусідньої країни, окрім цього, скаржаться на проблеми з мобільним зв'язком та водопостачанням.

Зазначимо, що 23 листопада російські війська здійснили масований обстріл України, випустивши у напрямку мирних міст десятки крилатих ракет.