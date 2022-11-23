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Блекаут у Кишиневі: Молдова залишилася без світла через удари по енергосистемі в Україні (відео)

Молдова Блекаут
Люди стоять на зупинці в очікуванні громадського транспорту, тролейбуси не ходять

У сусідній країні спостерігаються масові відключення електрики. Місцеві журналісти розповідають, що у Кишиневі зупинилися тролейбуси і місто стоїть у пробках. Є проблеми з мобільним зв'язком та водопостачанням.

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Після масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в українських містах у середу, 23 березня, у сусідній Молдові почалися проблеми з енергопостачанням. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр інфраструктури та регіонального розвитку, віцепрем'єр країни Андрій Спину.

"Шановні громадяни, сьогодні у нас повторення ситуації з 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні", — зокрема, прокоментував він.

Він наголосив, що національний оператор Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики.

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Проблеми зі світлом після обстрілу України почалися по всій Молдові

Компанія Premier Energy, що спеціалізується на стратегіях та звітності в галузі комунальної інфраструктури, також повідомляє про масові проблеми зі світлом у країні.

"Сьогодні, 23 листопада, о 14:23 в енергосистемі Молдови сталося аварійне відключення. Оператор передачі та оператори розподілу працюють над відновленням підключення до електромережі", — уточнила пресслужба компанії.

Проблеми із транспортом та мобільним зв'язком

Інтернет-видання NewsMaker пише, що Кишинів стоїть у пробках. У місті через відсутність харчування в мережі зупинилися тролейбуси, внаслідок чого проїзд автотранспорту дорогами утруднений. Люди змушені стояти на зупинках, чекаючи хоч якогось громадського транспорту.

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Кишинів стоїть у пробках

У деяких районах столиці не працюють світлофори. На заправках вже вишикувалися черги з автомобілів.

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Черги на автозаправці

У Молдові також виникли проблеми із мобільним зв'язком, які підтвердив оператор Orange.

"Через масові відключення електроенергії по всій країні сьогодні вдень повідомляємо про проблеми з викликами в протоколі 4G. Щоб здійснювати дзвінки, пропонуємо вам відключити цю опцію в налаштуваннях телефону", — розповіли в компанії.

Про аналогічну проблему заявив оператор Moldcell. За їхніми даними, мобільний зв'язок відновлять після подачі електроенергії.

Пізніше стало відомо, що у деяких районах міста зникло водопостачання.

Нагадаємо, через масований ракетний удар по Україні 23 листопада деякі міста в країні залишилися без світла. Львів повністю знеструмлений, а у Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксували влучення ракет противника в цілі.

Сьогодні вибухи внаслідок російського обстрілу пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.