Блэкаут в Кишиневе: Молдова осталась без света из-за ударов по энергосистеме в Украине (видео)

В соседней стране наблюдаются массовые отключения электричества. Местные журналисты рассказывают, что в Кишиневе остановились троллейбусы и город стоит в пробках. Есть проблемы с мобильной связью и водоснабжением.

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После массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в украинских городах в среду, 23 марта, в соседней Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал министр инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер страны Андрей Спыну.

"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране," –– в частности, прокомментировал он.

Он подчеркнул, что национальный оператор Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.

[ + – ] Проблемы со светом после обстрела Украины начались по всей Молдове

Компания Premier Energy, специализирующаяся на стратегиях и отчетности в области коммунальной инфраструктуры, также сообщает о массовых проблемах со светом в стране.

"Сегодня, 23 ноября, в 14:23 в энергосистеме Молдовы произошло аварийное отключение. Оператор передачи и операторы распределения работают над восстановлением подключения к электросети", –– уточнила пресс-служба компании.

Проблемы с транспортом и мобильной связью

Интернет-издание NewsMaker пишет, что Кишинев стоит в пробках. В городе из-за отсутствия питания в сети остановились троллейбусы, в результате проезд автотранспорта по дорогам затруднен. Люди вынуждены стоять на остановках в ожидании хоть какого-то общественного транспорта.

[ + – ] Кишинев стоит в пробках

В некоторых районах столицы не работают светофоры. На заправках уже выстроились очереди из автомобилей.

[ + – ] Очереднь на автозаправке

В Молдове также возникли проблемы с мобильной связью, которые подтвердил оператор Orange.

"Из-за массовых отключений электроэнергии по всей стране сегодня днем сообщаем о проблемах с вызовами в протоколе 4G. Чтобы совершать звонки, предлагаем вам отключить эту опцию в настройках телефона", –– рассказали в компании.

Об аналогичной проблеме заявил и оператор Moldcell. По их данным, мобильная связь будет восстановлена после подачи электроэнергии.

Позже стало известно, что в некоторых районах города пропало и водоснабжение.

Напомним, из-за массированного ракета удара по Украине 23 ноября некоторые города в стране остались без света. Львов полностью обесточен, а в Днепропетровской и Винницкой областях зафиксировали попадания ракет противника в цели.

Сегодня взрывы в результате российского обстрела прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.