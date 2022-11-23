Ракетный удар по Украине 23 ноября: крупные города остались без света

В результате ракетной атаки ВС РФ Львов полностью обесточен, а в Днепропетровской и Винницкой областях зафиксировали попадания ракет противника в цели.

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В среду, 23 ноября, ВС РФ массово ударили ракетами практически по всем регионам Украины. Фокус собрал всю актуальную информацию об обстановке в пострадавших областях.

Что произошло 23 ноября в Крыму

Около 12:18 работу ПВО зафиксировали в оккупированной ВС РФ Евпатории. Звуки взрывов слышали жители центральных районов города. Кроме того, звуки взрывов заставили завибрировать полы в квартирах на набережной Терешковой.

Взрывы в Одесской области

В 12:38 сработала ПВО в Одесской области. Местные слышали звуки взрывов.

Ракетный удар по Днепропетровской области

В 12:59 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Телеграм-канале сообщил об угрозе ракетных ударов по Днепру и Днепропетровской области. В 13:00 в регионе прозвучали первые взрывы. ПВО сработала также в Кривом Роге. Несколько позже СМИ сообщили о том, что в Днепропетровской области после прилета подымается столб дыма. А в Кривом Роге, по информации корреспондента Фокуса, в некоторых районах жители остались без электричества.

Обстановка в Николаевской области

В это же время взрывы прозвучали в Николаевской области.

Кроме пусков ракет, сделанных российскими военными из самолетов, также были зафиксированы запуски "Калибров".

Взрывы в Херсоне

В 13:15 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что слышат громкие звуки, похожие на взрывы, в недавно деоккупированном Херсоне.

Ракетная атака в Полтавской области

В 13:18 руководитель Полтавской ОВА Лунин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что в Кременчуцком районе сработали силы ПВО.

Удар ВС РФ по Винницкой области

Глава Винницкой ОВА сообщил о том, что в его регионе российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Местные Телеграм-каналы распространили информацию о том, что речь идет о ТЭЦ в Ладыжине.

Взрывы во Львове

В 14:20 о взрывах во Львове сообщил мер города Андрей Садовой. После этого местные жители начали жаловаться на то, что в квартирах и домах стал пропадать свет. Через несколько минут весь город был обесточен.

Телеграм -канал "Оперативний ЗСУ" так же сообщил о том, что в центральной части Украины ПВО сбила как минимум две ракеты.

Также очевидцы сообщили, что видели ракету оккупантов, которая была выпущена, вероятнее всего, в сторону Ивано-Франковска.

Напомним, в среду, 23 ноября, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

Фокус также писал, что 23 ноября глава СНБО Алексей Данилов заявил, что у России ракет остается максимум на 3-4 массированных ударов по Украине. Некоторых снарядов у ВС РФ осталось меньше 10%, некоторых — около 18%. Однако ракет С-300, которыми оккупанты обстреливают Запорожье и Харьковскую область, остается очень много.