ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине: во многих регионах работает ПВО

Взрывы прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

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В ряде областей Украины прозвучали взрывы. В частности, о ракетных ударах сообщается в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне. Во всех регионах, кроме Крыма, звучит воздушная тревога.

Взрывы в Днепропетровской области

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о взрыве в регионе. Он не уточнил, где именно, однако отметил, что это результат работы украинских сил противовоздушной обороны. По его словам, 23 ноября депутаты Европейского парламента голосуют о признании России государством-спонсором терроризма. Поэтому Москва может демонстративно "играть мышцами".

Взрывы в Херсоне и Полтавской области

Корреспонденты издания "Суспільне" также сообщили о взрывах в городе. Кроме того, местные жители рассказали журналистам о взрывах в Кременчугском районе Полтавской области. Позже глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил эту информацию и заявил, что в регионе работает ПВО.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия запустила много ракет с юга и востока, однако в регионе работает ПВО.

Взрывы в Одесской и Запорожской области

Местные Telegram-каналы пишут о взрывах в Одесской области, однако, предварительно, это работа ПВО. Также сообщают, что зафиксирован пуск 10 ракет с самолетов Ту-95. Местные органы власти пока никак не комментировали ситуацию.

Звуки взрывов слышали также и в Запорожской области.

Взрывы в Киевской области

Об угрозе ракетного удара по Киевской области также заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, 23 ноября глава СНБО Алексей Данилов заявил, что у России ракет остается максимум на 3-4 массированных ударов по Украине. Некоторых снарядов у ВС РФ осталось меньше 10%, некоторых — около 18%. Однако ракет С-300, которыми оккупанты обстреливают Запорожье и Харьковскую область, остается очень много.

Ранее, 21 ноября российские войска осуществили один из самых массированных ударов Запорожской АЭС в Энергодаре. В результате атаки были повреждены здание для хранения радиоактивных отходов, системы и оборудование, необходимое для функционирования ядерного объекта.