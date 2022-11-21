Массированный обстрел Запорожской АЭС: взрывы прогремели возле реакторов, — МАГАТЭ

В результате атаки были повреждены здание для хранения радиоактивных отходов, системы и оборудование, необходимое для функционирования ядерного объекта.

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ВС РФ осуществили один из самых массированных обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре, а некоторые взрывы прогремели возле реакторов. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, обстрелы Запорожской АЭС осуществлялись 19 и 20 ноября, в результате которых были повреждены здания ядерного объекта, системы и оборудование станции.

Несколько взрывов, как сказано в заявлении Гросси, прогремели возле реакторов. Атаку на Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ назвал одной из самых массированных за последние месяцы и "тяжелым ударом" для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

"Уровень радиации на объекте остается нормальным, и сообщений о пострадавших не поступало. Внешние источники электроснабжения ЗАЭС, которые несколько раз выводились из строя во время конфликта, также не пострадали. Последний обстрел начался 19 ноября незадолго до 18:00 по местному времени и после затишья возобновился 20 ноября в 9:15 утра, когда в течение 40 минут прогремело более десятка взрывов. После утреннего обстрела в районе снова стало тихо", — говорится в сообщении.

В результате прилета снарядов были повреждены здание для хранения радиоактивных отходов, спринклерные системы пруда-охладителя, электрический кабель, ведущий к одному из реакторов, баки для хранения конденсата, а также мост между реактором и вспомогательными зданиями.

Гросси, комментируя масштабный удар ВС РФ по Запорожской АЭС, подчеркнул, что миру "в очередной раз повезло" и ядерного инцидента не произошло.

"В следующий раз нам может не так повезти. Мы должны сделать все возможное, чтобы следующего раза не было. Несмотря на то, что прямого воздействия на ключевые системы ядерной защиты и безопасности на станции не было, обстрел прошел в опасной близости от них. Речь идет о метрах, а не о километрах. Кто бы ни обстреливал Запорожскую АЭС — он идет на огромный риск и играет с жизнями многих людей", — подытожил Гросси в своем заявлении, которое было обнародовано пресс-службой МАГАТЭ.

Отметим, что "Энергоатом" также сообщал о массированном обстреле Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. По данным компании, ВС РФ нанесли по территории ядерного объекта как минимум 12 ударов, в результате чего были повреждены здания и оборудование станции.

Также сообщалось, что в начале ноября Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов ВС РФ.