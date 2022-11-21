Масований обстріл Запорізької АЕС: вибухи пролунали біля реакторів, — МАГАТЕ

Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи й обладнання, необхідне для функціонування ядерного об'єкта.

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ЗС РФ здійснили один із наймасовіших обстрілів Запорізької АЕС в Енергодарі, а деякі вибухи пролунали біля реакторів. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, обстріл Запорізької АЕС здійснювався 19 та 20 листопада, внаслідок яких були пошкоджені будівлі ядерного об'єкта, системи й обладнання станції.

Декілька вибухів, як сказано в заяві Гроссі, прогриміли біля реакторів. Атаку на Запорізьку АЕС гендиректор МАГАТЕ назвав однією з наймасовіших за останні місяці та "важким ударом" для найбільшої в Європі атомної електростанції.

"Рівень радіації на об'єкті залишається нормальним, і повідомлень про постраждалих не надходило. Зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС, які кілька разів виводилися з ладу під час конфлікту, також не постраждали. Останній обстріл розпочався 19 листопада незадовго до 18:00 за місцевим часом і після затишшя. відновився 20 листопада о 9:15 ранку, коли протягом 40 хвилин пролунало понад десяток вибухів. Після ранкового обстрілу в районі знову стало тихо", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок прильоту снарядів було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, спринклерні системи ставка-охолоджувача, електричний кабель, що веде до одного з реакторів, баки для зберігання конденсату, а також міст між реактором і допоміжними будівлями.

Гроссі, коментуючи масштабний удар ЗС РФ по Запорізькій АЕС, наголосив, що світу "вкотре пощастило" і ядерного інциденту не сталося.

"Наступного разу нам може не так пощастити. Ми повинні зробити все можливе, щоб наступного разу не було. Незважаючи на те, що прямого впливу на ключові системи ядерного захисту й безпеки на станції не було, обстріл пройшов у небезпечній близькості від них. Ідеться про метри, а не про кілометри. Хто б не обстрілював Запорізьку АЕС — він іде на величезний ризик і грає з життям багатьох людей", — підсумував Гроссі у своїй заяві, оприлюдненій пресслужбою МАГАТЕ.

Зазначимо, що "Енергоатом" також повідомляв про масований обстріл Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. За даними компанії, ЗС РФ завдали по території ядерного об'єкта як мінімум 12 ударів, унаслідок чого були пошкоджені будівлі й обладнання станції.

Також повідомлялося, що на початку листопада Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через обстріл ЗС РФ.