Били весь ранок. ЗС РФ завдали 12 ударів по Запрозькій АЕС, — Енергоатом

Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура станції, яка необхідна для запуску п'ятого та шостого енергоблоків — та постачання України.

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Російські військові зранку 20 листопада обстріляли Запорізьку АЕС. Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", було зафіксовано 12 влучень, внаслідок чого було пошкоджено естакади зв'язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобезсоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що ра*исти цілилися і вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 та відновлення виробництва електроенергії Запорізької АЕС для потреб України", — йдеться у повідомленні.

Також в "Енергоатомі" заявили про три влучення в районі підстанції "Райдуга". Інформація щодо ступеня пошкоджень на цей момент уточнюється.

У компанії зазначили, що було ухвалено рішення вивести п'ятий та шостий енергоблоки на мінімально контрольований рівень потужності. Це необхідно для того, щоб отримати пару, яка критично необхідна взимку для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та навколишнього середовища. При цьому окупаційна влада всіма силами блокувала підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності.

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У зв'язку з цим "Енергоатом" звернувся до міжнародної спільноти із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з об'єкта з-під контролю російських окупаційних сил та повернення станції під повний контроль України.

Нагадаємо, 2 листопада через обстріл російськими військами Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмлена. За інформацією "Енергоатому" було увімкнено всі 20 резервних дизельних генераторів.

27 жовтня стало відомо, що російська окупаційна влада розпочала незаконне будівництво на території Запорізької АЕС. У зв'язку з цим Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням перевірити факт забудови, оскільки українські працівники не мають доступу до станції й не мають інформації, що саме там відбувається.