Запорізька АЕС через росіян повністю знеструмлена, почався зворотний відлік, — "Енергоатом"

Палива для роботи генераторів залишається на 15 діб, а два енергоблоки ЗАЕС переводять у холодний стан.

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У середу ввечері, 2 листопада, Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через обстріл ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За даними національної компанії, увечері 2 листопада ЗС РФ пошкодили дві останні високовольтні лінії, через які підтримувався зв'язок Запорізької АЕС із українською енергосистемою.

О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення, через що були ввікмкнуті всі 20 дизель-генераторів. "Енергоатом" попереджає, що п'ятий і шостий енергоблоки після блекауту переводять у холодний стан.

"Палива для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення Запорізької АЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік часу. Через окупацію станції та втручання представників "Росатому" в її роботу, можливості української сторони щодо підтримки ЗАЕС у режимі безпеки значно обмежені", — продовжили в пресслужбі національної компанії.

"Енергоатом" укотре звернувся до західних союзників сприяти негайній демілітаризації Запорізької АЕС, виведенню окупаційних військ із території ЗАЕС, що дозволить повернути атомний об'єкт під повний контроль України.

[ + – ] Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріл ЗС РФ

Зазначимо, що наприкінці жовтня російські військовослужбовці спровокували екологічну катастрофу на захопленій Запорізькій АЕС. Через зупинку енергоблоків ядерного об'єкта тепла вода не потрапляє в ставок-охолоджувач, унаслідок чого зафіксовано масове вимирання риби.

Також повідомлялося, що ЗС РФ розмістили системи РЕБ на даху Запорізької АЕС. Встановлене обладнання на території ядерного об'єкта завадить українським військовослужбовцям вести розвідку та стежити за ЗАЕС із повітря.