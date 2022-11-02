Росіяни розмістили системи РЕБ на даху захопленої Запорізької АЕС

Система над п'ятим енергоблоком завадить українцям вести розвідку та стежити за ситуацією з повітря.

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Російські військові встановили свої системи радіоелектронної боротьби на даху Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це сьогодні на офіційному сайті повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, росіяни поставили комплекс РЕБ на даху п'ятого енергоблоку. Через це українським військам буде важче проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників, адже обладнання глушить радіозв'язок, зокрема відеосигнали. Атакувати засоби радіоелектронної боротьби на ЗАЕС небезпечно, адже це великий ризик пошкодити енергоблок.

Як з'ясувало Міноборони, окупаційна влада вимагала, щоб ліцензовані співробітники Запорізької АЕС до 2 листопада визначилися, чи підписуватимуть контракти "Росатомом", решті встановили термін до 1 грудня. Наразі окупанти не пускають на робочі місця інженерно-технічних працівників — лише оперативників, які відповідають за управління. Незабаром росіяни анулюють перепустки за українськими стандартами.

Крім того, до Енергодару приїхали "кадировці", які патрулюють місто групами по 15-20 бійців. Після 15:00 російські військові можуть проводити фільтраційні заходи. До промислової зони АЕС прибула нова зміна окупантів, командний склад розмістили у квартирах городян, які виїхали.

Раніше писали, що Росія будує на території Запорізької АЕС незаконний об'єкт. Як розповів виконувач обов'язків головного інспектора з ядерної безпеки Олег Коріков, росіяни ведуть будівництво на сховищі відпрацьованого ядерного палива. Україна звернулася до МАГАТЕ із вимогою розібратися у ситуації.

Раніше російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, ніби росіяни зробили "брудну бомбу" на Запорізькій АЕС із ядерних відходів. За його інформацією, радіоактивні речовини зникли після захоплення станції "кадировцями".