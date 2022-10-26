Під контролем кадировців: "брудну бомбу" зробили з відходів на Запорізькій АЕС, – Ходорковський

За версією опозиціонера, радіоактивні відходи зникли з атомної станції, коли її захопили чеченські бойовики. Москва втратила зроблену бомбу й тепер змушена обманювати світ.

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"Брудну бомбу" могли зробити з радіоактивних відходів палива, які зникли із Запорізької АЕС, коли її захопили вагнерівці та кадировці. Таку думку висловив опозиціонер Михайло Ходорковський.

Москва, за словами політика, втратила контроль над цією "бомбою" і тепер боїться, що вона спливе в несподіваній ситуації.

"Я допускаю найгірший варіант — російська влада втратила вивезену частину палива і не знає, де воно знаходиться. З якихось причин вони мають побоювання, що це відпрацьоване ядерне паливо десь спливти", — продовжив Ходорковський.

Опозиціонер визнає, що це найконспірологічніша точка зору.

"У мене немає іншого пояснення тому, чому міністр Шойгу судомно обдзвонював іноземних колег і попереджав про загрозу. Ситуація, швидше за все, викликає серйозні побоювання щодо втрати контролю над частиною арсеналу", — сказав він.

Українська розвідка вважає повністю провальною інформаційно-психологічну операцію РФ щодо вкидання відомостей про наміри України використати "брудну бомбу".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 26 жовтня дзвонив главам Міноборони Індії та Китаю, щоб розповісти про нібито провокації з "брудною бомбою".

За версією британських ЗМІ, РФ провалила другий раунд ядерних випробувань, тому Кремль поширює інформацію про "брудну бомбу".