У Путіна проблеми: ядерна зброя ненадійна, тож готують "брудну бомбу", — ЗМІ

За даними журналістів, російське керівництво розуміє, що наявний ядерний арсенал поки що не готовий до застосування. Але дуже легко начинити звичайний снаряд радіоактивними речовинами та звинуватити у вибуху Україну.

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У російського президента Володимира Путіна виникли проблеми з приведенням у боєздатність гіперзвукової ракети "Сармат" ("Сатана-2", за класифікацією НАТО). Випробування ракетного комплексу з максимальною дальністю стрільби 18 000 км, які називалися неминучими в червні, поки що не проводилися. Про це повідомляє The Mirror.

Така інформація з'явилася на тлі повідомлень про те, що другий раунд ядерних випробувань, про які розпорядився Путін цього місяця, провалився.

Зазначається, що з п'яти запланованих тестових випробувань різних озброєнь на період 14-20 жовтня відбулося лише два, решта були провальними. Проте результати цих двох Путіна засмутили та змусили побоюватися саботажу.

Результати підземних випробувань ядерної зброї, які проводилися в Іркутській області, не відповідали заявленим даним. Інші ж випробування довелося скасовувати з технічних причин.

За даними журналістів, планувалося також задіяти російський атомний підводний човен "Бєлгород" із дронами "Посейдон". Але підтверджень тому, що такі випробування проводилися, немає.

Одне з пояснень, чому кремлівське керівництво заявляє про "брудну бомбу", полягає в тому, що вони розуміють, що їхній ядерний арсенал ненадійний і не готовий до використання. Розглядають також версію саботажу.

Навіщо Кремлю "брудна бомба"?

За інформацією джерела, можливості виготовити тактичну ядерну зброю немає, але зробити "брудну бомбу" та звинуватити Україну в провокації на своїй території праці не складе.

Якби Росія застосувала "брудну бомбу", виникли б питання щодо того, де широко розрекламована тактична ядерна зброя. Тому найближчим часом застосування ядерної зброї з боку РФ, швидше за все, не передбачається.

Нагадаємо, що силовий блок Кремля йде на відкриту конфронтацію з Путіним, що вказує на зростання впливу цієї фракції в Кремлі. Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує у своїх інтересах залежність Путіна від сил ПВК, які, проте, не відповідають за будь-яку зону зіткнень в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що жорстокість Суровікіна не допоможе Путіну перемогти. Його тактика була ефективною в Чечні та Сирії, але, зважаючи на все, виявиться непридатною в Україні.