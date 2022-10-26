"Не привыкать к массовым убийствам": жестокость Суровикина не поможет Путину выиграть войну, — СМИ

Журналисты пишут, что Суровикин показал себя как опытный военный преступник. Его тактика сработала в Чечне и Сирии, но, скорее всего, не сработает в Украине. Более того, ситуация грозит стать только хуже.

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Российскому генералу Сергею Суровикину не привыкать к массовым убийствам и распространению террора. Его помнят за жестокость в Чечне и на севере Сирии, где он превратил город Алеппо в руины. Однако его тактика не сможет помочь победить Украину, о чем пишет Politico.

Издание пишет, что обратить вспять серию ошеломляющих украинских побед на поле боя и переломить ход войны не под силу Суровикину. Украинцы весь год демонстрировали, что их не запугать военными преступлениями.

С другой стороны, как пишут журналисты, западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при предшественнике Суровикина генерале Александре Дворникове.

"Его военная тактика полностью нарушает правила ведения войны, но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии", — сказал Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.

Даже перехват большей части того, чем оккупанты обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру, недостаточно, чтобы остановить ее разрушение. Масштабы ущерба, нанесенного энергосистеме Украины в выходные, превысили ущерб, нанесенный во время первой волны ударов по энергетической инфраструктуре 10 октября. По данным украинских властей, с начала терактов разрушено около трети электростанций страны.

Иранские дроны-камикадзе

В материале сказано, что для России стоимость воздушного нападения невелика, поскольку она опирается на иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

"Я не думаю, что их возможности так хороши, как они утверждают. Я всегда думал, что русские были чем-то вроде пустой силы. У них нет глубины в диапазоне с возможностями, и они не могут действительно применить их очень эффективно", — сказал эксперт.

Также, как пишут журналисты, россияне имеют проблемы с руководством небольшими подразделениями и компетентного надзора на поле боя. Это не тот недостаток, который Суровикин успел исправить. Более того, на самом деле ситуация, скорее всего, ухудшится, так как Кремль сейчас бросает в бой недостаточно подготовленных мобилизованных российских мужчин.

Отступление с правого берега Днепра

Издание отмечает, что Суровикин вынужден попытаться осуществить один из самых сложных военных маневров — организованное отступление для перегруппировки сил с правого берега Днепра Херсонской области. Имеет значение, обладает ли Суровикин тактическими навыками для опасного отступления.

Ранее Фокус сообщал, что Путин давит на свое правительство из-за войны в Украине. По словам Путина, его так называемая "спецоперация" не сможет достигнуть результатов в рамках стандартных бюрократических процедур.

Еще напомним, что Ходжес рассказал, почему Запад не может закрыть украинское небо. По словам американского военного, Запад думал, что РФ будет атаковать порты, аэродромы и другие объекты военного значения, а не многоквартирные жилые здания.