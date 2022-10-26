"Форсировать решение вопросов": Путин давит на свое правительство из-за войны в Украине, — CNN

По словам Путина, его так называемая "спецоперация" не сможет достигнуть результатов в рамках стандартных бюрократических процедур.

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Президент России Владимир Путин заявил, что новые вызовы, с которыми сталкивается так называемая "специальная военная операция" в Украине, являются "серьезными и значительными". Об этом пишет CNN.

Сообщается, что Путин призвал свое правительство "ускорить" принятие решений, а также активизировать производство военной техники.

"Сейчас мы также столкнулись с необходимостью форсировать решение вопросов, связанных с обеспечением специальной военной операции и связанных с борьбой с теми ограничениями в экономической сфере, с которыми мы столкнулись", — сказал Путин, обращаясь к Координационному совету.

Глава Кремля предупредил, что если "спецоперация" будет проведена в рамках стандартных бюрократических процедур, то "результата у нее не будет". Также он заявил, что экипировка российских солдат должна быть своевременной.

По словам Путина, война не может основываться только на ранее установленных стандартах, поскольку они могут устареть. Поэтому необходимо ориентироваться на "реальную ситуацию, реальные потребности".

Путин призвал членов совета разработать "цели", которые необходимо выполнить для удовлетворения растущих потребностей в "кратчайшее время".

Ранее Фокус сообщал, что в ОП не видят смысла в "дипломатическом урегулировании" войны. Западные политики, по словам Михаила Подоляка, должны продолжать помогать Украине, а не приближать триумф Владимира Путина.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что готовы говорить с Папой Римским. Ранее Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину для достижения мира в Украине. В Москве сказали, что открыты для всех контактов, но удивились, почему глава Франции никому не предлагал позвонить в Киев.

Еще напомним, что влияние Пригожина растет, он открыто говорит Путину о провалах. Российский магнат и основатель ЧВК "Вагнера" заявил главе Кремля, что нынешнее руководство в Москве плохо ведет войну.