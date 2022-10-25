"Это капитуляция Украины": в ОП не видят смысла в "дипломатическом урегулировании" войны

Западные политики, по словам Михаила Подоляка, должны продолжать помогать Украине, а не приближать триумф Владимира Путина.

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Руководство Украины не видит смысла в "дипломатическом урегулировании" войны, которое подразумевает выполнение всех ультиматумов России. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, "дипломатическое урегулирование" полномасштабной войны, на котором настаивают некоторые западные политики, будет означать выполнение Украиной ультиматумов Кремля и дальнейшей капитуляции.

Более того, как утверждает Михаил Подоляк, подобный процесс позволит России избежать ответственности за военную агрессию и гибель тысяч украинцев.

В этом контексте советник главы ОП заявил, что не видит смысла в "дипломатическом урегулировании" войны, на котором настаивают ряд западных политиков, поскольку Украина успешно проводит контрнаступление и освобождает захваченные регионы.

"Любое предложение "дипломатического урегулирования" на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы России, а агрессор — избежать наказания. То есть это только о триумфе Путина и коллапсе международного права. Зачем?", — задался вопросом Михаил Подоляк и призвал союзников всеми способами помогать Украине в борьбе со страной-агрессором.

[ + – ] У Зеленского не видят смысла в "дипломатическом урегулировании" войны с РФ

Отметим, что в начале октября глава МИД России Сергей Лавров не исключил возобновление переговорного процесса с Украиной. По словам министра страны-агрессора, начало диалога для урегулирования полномасштабной войны зависит от позиции украинского президента Владимира Зеленского и распоряжений, которые ему якобы передадут США и Великобритания.

К мирным переговорам для урегулирования полномасштабной войны также призывал президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер утверждал, что даже наихудший мир в Украине лучше, чем продолжение военного конфликта, в ходе которого гибнут тысячи мирных жителей.