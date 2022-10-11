"Ему прикажут из Вашингтона": Лавров рассчитывает на возобновление переговоров с Зеленским

В марте, по словам дипломата, РФ согласилась на идеи Украины по урегулированию войны, но сделка в Стамбуле "сорвалась по требованию англосаксов".

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Возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией зависит от настроений украинского президента Владимира Зеленского и распоряжений, которые поступят от США и Великобритании. Такое заявление в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат назвал президента Украины "артистом", который вместе со своими европейскими союзниками "играет в благородных рыцарей".

Сергей Лавров не исключает, что переговорный процесс между Киевом и Москвой будет возобновлен, но все зависит от настроений Владимира Зеленского и распоряжений, которые якобы ему поступат от США и Великобритании.

"Он как запретил сам себе (вести переговоры с РФ — ред.), так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет "Есть!" и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — продолжил глава МИД РФ в эфире телеканала.

Лавров также опроверг слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Москва не реагирует на запросы о переговорах по урегулированию полномасштабной войны. По словам дипломата, Россия заинтересована в возобновлении диалога, однако конкретных предложений от Украины якобы не поступало.

"Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. Поэтому врать не надо…", — добавил Лавров.

Более того, как утверждает глава МИД России, в марте Кремль был согласен с предложениями Украины по урегулированию войны. Однако, по словам Лаврова, дальнейшие переговоры в Стамбуле были сорваны по требованию "англосаксов".

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от проведения каких-либо переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию войны.

Также сообщалось, что Кремль ответил угрозами на нежелание Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.