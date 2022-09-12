У Путина ответили угрозами на нежелание Зеленского вести переговоры с РФ (фото)

Текущие ультиматумы, по словам экс-президента Дмитрия Медведева, являются "детской разминкой перед будущими требованиями".

В ходе последующих переговоров между Украиной и Россией Кремль будет требовать полной капитуляции Киева в полномасштабной войне. Такое заявление сделал экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

В частности, топ-соратник российского главы Владимира Путина отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что до завершения полномасштабной войны переговоров между Украиной и Россией быть не может.

По словам Дмитрия Медведева, нынешние ультиматумы, которые Кремль выдвигает Киеву, являются "детской разминой перед требованиями будущего".

Более того, как утверждает соратник Владимира Путина, Москва готова обсуждать прекращение полномасштабного конфликта только в случае тотальной капитуляции Украины перед Россией.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — пригрозил Медведев, комментируя заявление Зеленского о невозможности проводить переговоры до деоккупации украинских территорий.

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Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором заявил о невозможности проводить переговоры с Россией, выдвигающей ультиматумы. По словам главы государства, переговорный процесс может быть возобновлен только после полной деоккупации украинских территорий, поскольку мирные договоренности будут давать РФ передышку для перегруппировки сил.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным, предложил стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. По словам политика, в переговорном процессе также может участвовать бывший канцлер Германии Ангела Меркель.