Друг Путина Берлускони предложил стать посредником между Украиной и Россией

В переговорном процессе, по мнению политика, также может участвовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони изъявил желание стать посредником в переговорном процессе между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Подобное заявление бизнесмен сделал в эфире местного телевидения.

По словам Берлускони, он бы мог стать посредником в переговорах между президентами Украины и России по урегулированию полномасштабной войны.

Более того, как считает экс-премьер-министр Италии, в этом процессе также может участвовать бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

"С Меркель мне бы хотелось попытаться стать посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россие. На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина", — продолжил Сильвио Берлускони в эфире итальянского телеканала и добавил, что Кремль может противостоять международным санкциям и граничным ценам на газ, которые хочет ввести Евросоюз.

Экс-премьер-министр также выразил сожаление и разочарование, что Россия на сегодняшний момент укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения со странами Европейского Союза.

Напомним, в мае Сильвио Берлускони призывал Евросоюз заставить Украину выполнить все требования, которые выдвигает Россия для прекращения полномасштабной войны. Итальянский политик также осуждал поставки вооружения на нужды украинских Вооруженных сил, называя военную помощь соучастием ЕС в конфликте против Москвы.

Стоит отметить, что Сильвио Берлускони давно называют близким другом президента России Владимира Путина. В 2015 году в СМИ появилась информация, что глава Кремля предлагал итальянскому политику российское гражданство и должность министра экономики в правительстве РФ.

Также в 2015 году Сильвио Берлускони ездил в оккупированный Крым, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Украина осудила подобный визит и объявила итальянского политика персоной нон-грата. Из-за поездки в оккупированный Крым в отношении Сильвио Берлускони также начали уголовное производство.