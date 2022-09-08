Друг Путіна Берлусконі запропонував стати посередником між Україною та Росією

У переговорному процесі, на думку політика, також може брати участь ексканцлер Німеччини Ангела Меркель.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі виявив бажання стати посередником у переговорному процесі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Таку заяву бізнесмен зробив в ефірі місцевого телебачення.

За словами Берлусконі, він міг би стати посередником у переговорах між президентами України та Росії щодо врегулювання повномасштабної війни.

Щобільше, як вважає експрем'єр-міністр Італії, у цьому процесі також може брати участь колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"З Меркель мені хотілося б спробувати стати посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною та Росією. Зараз я не бачу жодних економічних втрат для Путіна", — продовжив Сільвіо Берлусконі в ефірі італійського телеканалу і додав, що Кремль може протистояти міжнародним санкціям і граничних цін на газ, які хоче запровадити Євросоюз.

Експрем'єр-міністр також висловив жаль та розчарування, що Росія зараз зміцнює "комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з країнами Європейського Союзу.

Нагадаємо, у травні Сільвіо Берлусконі закликав Євросоюз змусити Україну виконати всі вимоги, які висуває Росія для припинення повномасштабної війни. Італійський політик також засуджував постачання озброєння на потреби українських Збройних сил, називаючи військову допомогу співучастю ЄС у конфлікті проти Москви.

Сільвіо Берлусконі давно називають близьким другом президента Росії Володимира Путіна. У 2015 році у ЗМІ з'явилася інформація, що глава Кремля пропонував італійському політику російське громадянство та посаду міністра економіки в уряді РФ.

Також у 2015 році Сільвіо Берлусконі їздив до окупованого Криму, щоб провести переговори з Володимиром Путіним. Україна засудила подібний візит та оголосила італійського політика персоною нон-грата. Через поїздку до окупованого Криму щодо Сільвіо Берлусконі також розпочали кримінальне провадження.