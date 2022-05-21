Берлусконі закликав ЄС змусити Україну погодитись на вимоги Путіна

Також він заявив, що постачання зброї Україні — співучасть ЄС у війні проти Росії.

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85-річний експрем'єр-міністр Італії, а нині лідер найбільшої правої партії країни Forza Italia Сільвіо Берлусконі заявив, що Європейський Союз може переконати Україну прийняти вимоги президента РФ Володимира Путіна, повідомляє видання Corriere dela serra. Ці слова пролунали, коли журналісти застали політика в піцерії перед закриттям з'їзду його партії Forza Italia ("Вперед, Італія").

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Зокрема, Берлусконі заявив, що він не згоден з тим, що Європа постачає зброю в Україну:

"Я говорю, що послати зброю — значить бути союзниками, ми теж воюємо. Давайте спробуємо закінчити цю війну швидко. Якби нам прислали зброю, то краще б її так не афішували".

За його словами, мир в Україні "мають досягнути якнайшвидше".

"Я вважаю, що об'єднана Європа має внести мирну пропозицію, намагаючись змусити українців прийняти вимоги Путіна", — наголосив глава партії.

Також він апелював і до економіки, заявивши, що "санкції дуже і дуже погано зробили російській економіці, очікують падіння ВВП на 14%, але вони також зашкодили Італії".

Сільвіо Берлусконі називають давнім другом Володимира Путіна. Ще у 2015 році з'явилася інформація, що російський президент пропонував експрем'єр-міністру італійському політику громадянство РФ та посаду міністра економіки, про що розповів сам Берлусконі. Щоправда, коли саме і за яких обставин відбулася вказана розмова із президентом РФ, він не уточнив.

Також відомо, що Берлусконі відвідував окупований Крим, щоб зустрітися з Путіним, через що став персоною нон грата в Україні та фігурантом кримінального провадження.