Берлускони призвал ЕС заставить Украину согласиться на требования Путина

Также Берлускони завил, что поставки оружия Украине – соучастие ЕС в войне против России.

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85-летний экс-премьер-министр Италии, а ныне лидер крупнейшей правой партии страны Forza Italia Сильвио Берлускони заявил, что Европейский Союз может убедить Украину принять требования президента РФ Владимира Путина, сообщает издание Corriere dela serra. Эти слова прозвучали, когда журналисты застали политика в пиццерии перед закрытием съезда его партии Forza Italia ("Вперед, Италия").

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В частности, Берлускони заявил, что он не согласен с тем, что Европа поставляет оружие в Украину:

"Я говорю, что послать оружие – значит быть союзниками, мы тоже воюем. Давайте попробуем закончить эту войну быстро. Если бы нам прислали оружие, то лучше бы его так не афишировали".

По его словам, мир в Украине "должен быть достигнут как можно скорее".

"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – подчеркнул глава партии.

Также Берлускони апеллировал и к экономике, заявив, что "санкции очень и очень плохо сделали с российской экономикой, ожидается падение ВВП на 14%, но они также навредили Италии".

Сильвио Берлускони называют давним другом Владимира Путина. Еще в 2015 году появилась информация, что российский президент предлагал экс-премьер-министру итальянскому политику гражданство РФ и пост министра экономики, о чем рассказал сам Берлускони. Правда, когда именно и при каких обстоятельствах состоялся указанный разговор с президентом РФ, он не уточнил.

Также известно, что Берлускони посещал оккупированный Крым, чтобы встретиться с Путиным, из-за чего стал персоной нон-грата в Украине и фигурантом уголовного производства.