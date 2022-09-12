"Не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы": Зеленский о переговорах с РФ

По словам президента Украины, переговоры с Москвой возможны только после полного освобождения украинских территорий. Все мирные договоренности будут давать только передышку для Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CNN, в котором заявил, что переговоры с РФ невозможны пока они говорят на языке ультиматумов.

На вопрос Фарида Закарии, возможны ли переговоры с РФ, украинский президент сказал, что в ультимативной форме переговоры с РФ не состоятся. Со стороны Кремля на данный момент не чувствуется желания проводить переговоры. Некоторые страны хотят, чтобы Украина остановилась и начались переговоры по типу Минского формата. Однако по сути это пустые разговоры, которые только дадут передышку для Кремля.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу желания с их стороны быть конструктивными. Их ультиматумы, мне без разницы, кто их произносит. Это мой принцип, я не буду говорить с теми, кто выдвигает ультиматумы", — заявил Зеленский.

Также президент Зеленский заявил, что Украина не будет просто стоять и ничего не делать. Россия пытается "поглотить Украину шагом за шагом". Вооруженные силы Украины будут постепенно отвоевывать территории, Украина не будет разговаривать с РФ пока не выйдет на свои границы. Уже после отвоевания украинских территорий, переговоры придется вести так как РФ останется соседом для Украины.

Напомним, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предложил свое посредничество между РФ и Украиной для переговоров. К процессу он также предлагает подключить Ангелу Меркель.

Ранее в РФ заявили, что Путин и Зеленский не заинтересованы в проведении встречи. Для этого нужно "построить фундамент" на основе ранее достигнутых договоренностей.